Karan: Slavićemo mi još mnogo godina Dan Republike

Institucije Republike Srpske su moćne, sa pritiscima je rasla i snaga, rekao je za ATV Siniša Karan, generalni sekretar Vlade Republike Srpske.

"Ti pritisci nas tjeraju i daju nam snagu i energiju. Oni nisu prestali, ali da su moćni i jaki da mogu da unište bilo koji segment Republike Srpske, ne mogu. Slavićemo mi još mnogo godina Dan Republike", rekao je Karan.

Republika Srpska ima više faza nastanka. Deveti januar je samo prilika kada se podsjećamo svih tih teških faza nastanka Republike Srpske. Ona se samo rodila na taj dan, a stvarala se dugi niz godina, stvarala se 29 godina, stvara se i danas i stvaraće se i u budućnosti", rekao je Karan i poručio da danas treba da se oda zahvalnost svima onima koji su dali svoj puni doprinos stvaranju Republike Srpske.

"Srpska ima dva ustavno-pravna utemeljenja. Bivša SFRJ je dozvolio narodima opredjeljenje, ne republikama. U BiH tada hrvatski i muslimanski narod su smatrali da mogu u ime trećeg naroda donijeti odluku u kakvoj to državi oni žele da žive. Ustav SFRJ je dao srpskom narodu pravo na opredjeljenje s kim će i kako da žive, zato što se bivša država raspala. U tom smislu je ta legalizacija, a druga je naravno Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Karan.

"Osporavanje Dana Republike nije samo osporavanje 9. januara. To je 29-godišnje osporavanje Republike Srpske. U BiH danas ne postojji ključni minimum koncenzusa oko najvažnijih stvari - nastanak i karakter građanskog, etničkog i vjerskog rata, a ne agresije kako to kažu u FBiH. O činjenici da se SFRJ raspala, u tome smislu je aktivirano to ustavno-pravno samoopredjeljenje. Nije Republika Srpska pravila secesiju, secesiju je pravila Hrvatska i Slovenija. Tada smo vidjeli šta bi se dogodilo sa jednim narodom koji nema institucionalnu zaštitu. Dogodilo bi se ono što se dogodilo Srbima u Hrvatskoj", kaže Karan.

"BiH je nesuverena zemlja, protektorat kakav je viđen u najcrnjim vremenima ljudske istorije. Svi oni kojima su puna usta suverene, cjelovite, sa međunarodnom nezavisnošću, već u drugoj rečenici prizivaju i pozivaju međunarodnu zajednicu, visokog predstavnika, ustavni sud koji donosi razarajuće odluke po biće BiH i ponovo se zakljinu u suverenitet", rekao je Karan.