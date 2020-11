Kapitalni projekti sa Srbijom garantuju dobru budućnost za sve stanovnike Srpske

Zajednički kapitalni projekti sa Srbijom koji će biti realizovani, garantuju dobru budućnost za sve stanovnike Srpske, poručila je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, gostujući u emisiji Specijal: Srpska se gradi.

- Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić bila je u posjeti Srpskoj do sada 11 puta, i samo to pokazuje kakvu mi imamo saradnju. To je još samo prije desetak godina bilo nezamislivo, jer prve posjete poslije izbora išle su u Sarajevu. Sada smo sve promijenili, a to je kontinuitet dobre politike i sagledavanje zajedničkih strateških interesa - naglasila je Cvijanović.

Predsjednica Srpske je istakla da je veoma zadovoljna onim što vidi tokom svojih obilazaka Republike, od gradova, do seoskih sredina.

- Ne razumijem ljude koji traže samo negativnosti i sve vide crno. Naša realnost je da imamo razvijenu putnu infrastrukturu, nove autoputeve, a podloga za sve to jeste naša budžetska stabilnost. Krupnim koracima idemo naprijed od 2006. godine, samo praveći i gradeći, već i donoseći zakonske akte kako bi što lakše realizovali te projekte - kaže Cvijanović.

Ona je dodala da za budućnost Srpske ne treba brinuti.

- Razvijamo se, gradimo, povećavamo plate i penzije, sve je to Republika. Uz sve to imamo institucije koje su najstabilnije u regionu - poručila je Cvijanović.