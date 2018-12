Kampus ima sve predispozicije da postane studentski grad VIDEO

Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske istakao je da je ovo ministarstvo tek u nastajanju, jer je stvoreno fuziom više agencija i resora i da ima još dosta posla kada je formiranje ministarstva u pitanju.



"Ministratstvo je tek u nastajanu. Nastaje gašenjem dvije postojeće agencije, Agencije za

informaciono društvo, druga je Javna istraživačka mreža SANET, a treći je resor visokog

obrazovanja koji je bio u ministartstvu prosvjete i kulture, a sada prelazi kao poseban resor u

novo ministarstvo. I naravno formira se treći resor u okviru ministarstva, informaciono društvo,

koji će objediniti ove dvije agencije koje će se ugasiti", istakao je Rajčević u emisiji "Jedan

na jedan" Alternativne televizije.

Srđan Rajčević je istakao da je njegova prva posjeta kao ministra bila Studentskom centru

"Nikola Tesla" i paviljonu koji je prije godinu dana oštećen u olujnom nevremenu. Naglasio je da

još istražuje zašto je trebalo toliko vremena da se oštećeni objekat rekonstruiše i zašto to još

nije završeno.

"Pitanje studentskog standarda je izuzetno bitno pitanje u Republici Srpskoj sa aspekta

studenata koji studiraju na naša dva javna Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Banjaluci. Mi

jednostavno, one studente koji su u socijalnoj potrebi i one studente koji imaju želju da

studiraju, a nisu u prilici da to urade u svom mjestu stanovanja, moramo na neki način da

podstičemo da upišu i završe fakultet. To je vrlo živo pitanje studentskog standarda. Mi puno

ulažemo u poboljšanje studentskog standarda, a u narednom periodu ćemo ulagati još više",

istakao je Rajčević.

Ministar Rajčević je naglasio da je njegov prvi sastanak po stupanju na dužnost bio sa

predstavnicima Unije studenata Republike Srpske i Omladinske organizacije Republike Srpske, i da je jedan od zahtjeva studenata na tom sastanku bio da se sadašnji kampus preoblikuje u

studentski grad.

"Pitao sam ih šta to praktično znači i oni su mi objasnili da je to zapravo spajanje svih onih funkcionalnosti koje jedan student očekuje u toku svog školovanja na jednom mjestu. Studentski kampus ima sve predispozicije da postane studentski grad. Trebalo bi da se izgrade i određeni novi kapaciteti za studente kako bi oni mogli da se uz studiranje posvete i drugim stvarima koje su od životnog značaja, kao što su sportske aktivnosti, socijalizacija i tako dalje. To sve treba da se objedini na jednom mjestu. To zaista nije loša ideja i mi ćemo razmatrati tu ideju", naglasio je Rajčević u emisiji "Jedan na jedan" ATV-a.

Rajčević je istakao da se nada da će pronaći zajednički jezik sa studentima, jer visoko obrazovanje postoji zbog studenata. On je naglasio da su studenti resurs Republike Srpske koji će za pet od deset godina biti glavni pokretači Srpske.