Kalinić: Tolerisanje migranata u BiH - podloga za stvaranje islamske države

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Dragan Kalinić ocijenio je da se, s obzirom na veliki priliv migranata, granica BiH mora zatvoriti što prije na respektabilan način, te da onaj ko toleriše njihov nesmetan ulazak u BiH stvara "demografsku podlogu za stvaranje islamske državu u srcu Evrope sa potencijalom radikalnog islamizma".

"Migrante neće ni Republika Srpska niti dobar dio Hrvata na svojoj teritoriji. Oni će nastaviti da se grupišu u bošnjačkom okruženju, kao što to čine i Arapi kupovinom zemljišta. Ako se dozvoli njihovo naseljavanje na područja gdje žive srpski povratnici, tu bi mogao da zaista nastane veliki problem jer bi došlo do ponovnog iseljavanja i to malo preostalih Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta u Federaciji BiH", istakao je Kalinić u izjavi za Srnu.

On je naglasio da je za svaku osudu indolencija vlasti u Sarajevu prema ovom narastajućem problemu, a posebno predstavnika SDS-a i PDP-a u institucijama BiH.

"Granica se mora hitno zatvoriti na respektabilan način, a vlast u Sarajevu neka se konačno uključi u rješavanje migrantske krize, jer je nezadovoljstvo lokalnog stanovništva veliko. Ako to ne urade u što skorije vrijeme, onda je jasno da se iza brda valja neka druga negativna priča o promjeni demografske slike u BiH", zaključio je Kalinić.

On je dodao da migrantima dok su u tranzitu kroz Republiku Srpsku treba pružiti svu potrebnu humanitarnu i medicinsku pomoć, jer za bilo šta drugo niti ima uslova, a ni mogućnosti.