Kalinić: Istorijsko raskršće - kvo vadis BiH, kvo vadis Srpska, kvo vadis opozicija

Savjetnik srpskog člana i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Kalinić izjavio je Srni da će sutrašnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pokazati u kojoj mjeri je aktuelna parlamentarna opozicija u stanju da izađe iz okvira tema i ponašanja koje su im odredili inostrani mentori i raznorazni politički saveznici iz FBiH.

- Pri tome je nesumnjivo da vladajuća koalicija ima dovoljno glasova da podrži inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za otpočinjanje pregovora o budućnosti BiH sa relevantnim sagovornicima iz Federacije. Izbjeći ćemo da ovog puta govorimo o "putu izdaje", ali oportunizam, odnosno politički kukavičluk pred temama koje su se otvorile proteklih nedelja pokazuju da su opozicione stranke više okrenute kalkulisanju nego što su spremne da na ovom, rekao bih istorijskom raskršću za BiH i Srpsku zauzmu jedinstven stav sa vladajućim strankama - istakao je Kalinić.

U tom kontekstu, ukazao je Kalinić, nevjerovatno je sa kojom ravnodušnošću prelaze preko izjava nekih stranih diplomata o tome da je "izvorni Dejtonski sporazum retrogradan" i da treba stvarati "Veliku Bosnu" čija vlada isporučuje narodu BiH ono što mu treba.

- Obje izjave su dvije strane iste medalje: zagovara se građanska, čitaj unitarna, država sa centralnom vladom i imaginarnim "narodom BiH". Možda im se i ne htijući omakla reminiscencija na nekadašnju "veliku Јugoslaviju" koju su njihove političke elite zdušno rasturile devedestih godina i na jugoslovensku nadnaciju - naglasio je Kalinić.

On je naveo da su se 25 godina poslije promijenile prilike.

- Raspadom Јugoslavije desio se tragičan građanski rat koji je u Dejtonu zaustavljen. Slovo izvornog Dejtona nikada nije predviđalo "nadnacionalne Bosance i Hercegovce", nego je još prije 25 godina stavljena tačka i napisano jasno da je kondicio sine kva non /Conditio sine qua non/ za mirnu i stabilnu BiH uspostavljanje zajednice tri konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta - pojasnio je Kalinić.

Naglasio je da niko ne spori i nije potrebno da nam stranci otvaraju oči kako je uslov održivosti svake od zemalja nastalih raspadom bivše Јugoslavije jačanje ekonomije, investiranje, produktivno zapošljavanje, jačanje institucija demokratije, borba protiv korupcije i kriminala.

- U sadašnjim pandemijskim okolnostima vlast Srpske, uz nesebičnu pomoć Srbije, čini u tom pogledu najviše što može. Ali, trapava politika stranaca dodatno komplikuje život i zato neprekidno ukazujemo na potrebu da svoju sudbinu uzmemo u svoje ruke - konstatovao je Kalinić.

Pored ostalih, dodao je on, i visoki predstavnik vodi pristrasnu politiku i crno-bijelim slikama prikazuje "bosansku" realnost.

- Beskrupulozne optužbe na račun političkog rukovodstva Srpske u gotovo svakom izvještaju pred Savjetom bezbjednosti UN već zvuče kao izlizane fraze i dodatno obesmišljavaju prisustvo OHR i njegovu funkciju. O tome je prije nekoliko dana najbolje govorio ruski predstavnik u Savjetu bezbjednosti - rekao je Kalinić.

On je upitao zašto nakon svih ovih stvari koje su iznijete u javnost opozicija u Srpskoj ćuti, zašto postaje sastavni dio političke histerije naspram do kraja argumentovano i u mirnom duhu iznijete ideje da se razgovara o budućnosti sada podobro mutirane BiH ili ako razgovori ne daju rezultat o eventualnom mirnom razlazu onih koji konstituišu ovu političku zajednicu?

- Opravdano se postavlja pitanje: koja su to komforna obećanja za budućnost data opoziciji od inostranih pokrovitelja i domaćih unitarista kako bi opstruisali ovaj logičan proces. Da li se u to uklapa i ono sto se desilo 8. maja u Gradini, kada niko od opozicije nije došao da se pokloni žrtvama ustaškog genocida među kojima je najviše Srba? Da li je to možda prvi znak da je spremna, zarad svojih karijerističkih ambicija, na reviziju i nedavne istorije našeg naroda na ovim prostorima - upitao je Kalinić.

Ocijenio je da je jadno to "opravdavanje" da nisu htjeli da učestvuju u još jednoj "predstavi" aktuelne vlasti, upitavši da li je to resetovanje za "građansko pomirenje" u ime neokomunističke ideje o "velikoj Bosni".

- Dakle, sutrašnja sjednica početak je onog što bismo u narednim mjesecima metaforički mogli nazvati: Kvo vadis /Quo vadis/ BiH? Kvo vadis Srpska? Ovo će biti raskršće, a vrijeme će pokazati u kom pravcu će otići srpska opozicija - zaključio je Kalinić, nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Srpske.