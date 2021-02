Kako napreduje tehnologija u Bijeljini objasnio ekspert novog gradonačelnika

Kako napreduje tehnologija u Bijeljini objasnio je ekspert novog gradonačelnika Ljubiše Petovića.

Bogdan Tadić, iz stambeno-komunalnog odjeljenja, kojeg je gradonačelnik Bijenjine nedavno predstavio kao jednog od svojih saradnika i eksperata, objasio je kako napreduje tehnologija, odnosno kako se ubrzanom dinamikom mijenjaju i razvijaju led sijalice, čija je nabavka neophodna kako bi se poboljšala osvjetljenost javnih površina.

"Nekom izmjenom odluke došlo je do smanjenja tih sredstava gdje je sa tri miliona koliko je prvobitno planirano kreditna sredstva smanjena na dva miliona. Obzirom da je prošle godine izmjenjena odluka i da je to došlo nekad pred kraj godine u ovom narednom periodu ostaje nam da sagledamo sve tehničke, nove, pošto je to tehnologija koja se razvija, znači ostaje nam da sagledamo sva nova tehnička rješenja, to je tehnologija koja teče, koja se brzo razvija, i da vidimo koja je to količina svetiljki koja za tu vrijednost kreditnih sredstava možemo da obezbjedimo. Procjena je bila u prethodnoj godini, znači da za ta dva miliona možemo nešto preko dvije hiljade svjetiljki da nabavimo. Ali kažem ovaj, obzirom da tehnologija napreduje ostaje nam u ovoj godini da sagledamo i istrpimo sve mogućnosti kako bi dobili najbolja rješenja za ta kreditna sredstva", rekao je Bogdan Tadić.