Kako je Nikola Vukelić postao vlasnik rijeke?

Nikola Vukelić vlasnik preduzeća "Agroimpeks", vlasnik je i dijela rijeke. I to je moguće kod nas. Za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a 2003. godine privatizovao je Ribnjak "Bardaču" kod Srpca, a pored tog čitavog kompleksa u ruke istog je pao i dio rijeke.

Tako je čak više od 99.000 kvadratnih metara na koliko se u tom dijelu prostire rijeka Stublaja, uz pomoć vlasti pripalo Vukeliću. Čini se da je tadašnjim vlastodršcima Zakon predstavljao tek mrtvo slovo na papiru. Da im je nešto značilo, znali bi da rijeke prema Zakonu spadaju u javno vodno dobro, prema tome, ne mogu biti predmet prometovanja i prodaje. Rijeka ne može biti privatno vlasništvo, poručuju i iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

"Ako je bilo koja parcela koja se vodi kao javno vodno dobro, odnosno rijeka ili potok privatizovana, to je greška u nekom ranijem periodu. Precizno je definisano da se javno vodno dobro kao svojina Republike Srpske ne može prometovati. Može se davati u zakup u određenim uslovima i na određeni broj godina i, naravno, uz naknadu za to sve", rekao je Milan Gavrić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske.

U ovom slučaju ništa od toga nije ispunjeno, rijeka je i nakon 17 godina u vlasništvu Vukelića. A i sama privatizacija Ribnjaka "Bardača" je izvršena na veoma upitan način. Zapravo, nikada i nije bilo u tom procesu, već je sve izvršeno kroz stečajni postupak, koji je okončan 2011. godine. Nije se marilo ni za to što su još 1969. godine sve kolonije močvarnih ptica na području Ribnjaka "Bardača" stavljene pod zakonsku zaštitu i, uz to, zabranjene sve radnje koje bi poremetile normalan razvoj i život na tom području.

Tako je Nikoli Vukeliću pripalo i 11 jezera. Sada su od toga ostala samo dva. Nekadašnji Ribnjaci "Bardače", pretvoreni su u polja kukuruza. Flora i fauna su narušeni. Isušivanjem jezera, nestalo je ribe, a s tim i, bez hrane i staništa, značajno je smanjen i ptičiji svijet. Sve to zadaje muke i ribolovnim društvima u slivu rijeke Stublaje. Njihova agonija traje već godinama. Kako nam pričaju, ne libi se Vukelić ni da zaprijeti, a apetit za moći mu se, čini se, tek probudio.

"Uništeno, uglavnom je sve uništeno. Mi smo zadnji tamo koji još funkcionišemo kako-tako, ali mislim da nam se ne piše dobro. Sada kako to godinama se zapušta, njemu nije u interesu da to funkcioniše, pa radi na opstrukciji svega, tako da nam dosta i zarasta. Mi kao udruženeje malo ne možemo to sve stići našim malim finansijskim sredstvima, a njega to ne interesuje više. U par navrata nam je rekao da bi najviše volio da to bude suvo sve i da onda on može s tim funkcionisati kako hoće", istakao je Mirko Zec, v.d. direktora Sportsko-ribolovnog udruženja "Stublaja".

Više optužnica je podignuto protiv Vukelića zbog protivzakonitih radnji. Dio je ranije pao u vodu, a određeni sporovi su čak još u toku.