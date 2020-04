Kako je Mladić otjerao Arkana: Nemoj više da bi kročio u Srpsku

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata u BiH, na teritoriji Republike Srpske počele su da se pojavljuju paravojne formacije koje je general Vojske Republike Srpske stavio pod komandu vojske.

Međutim, to se jednom čovjeku nije dopalo, ali je Mladićevu odluku ozbiljno shvatio i brzo napustio Bijeljinu.

Riječ je o naravno komandantu Srpske dobrovoljačke garde, Željku Ražnatovću Arkanu.

"Mnogi ljudi ne znaju da je rat već trajao dva meseca kada je general Mladić došao da uspostavi vojsku. Početak rata jeste bio tako haotičan i pun strašnih događaja zato što su se sukobljavali krizni štabovi na lokalu, razne paravojske su se bile uključile u to sve, sa različitim motivima: Neki su išli iz patriotskih razloga, neki su imali i kriminalne i svakakve druge motive. Jedna od prvih odluka koju je general doneo kad je postao komandant vojske RS, 12. maja, je bila da se uspostavi red, vojska po svim pravilima i da se paravojske stave pod komandu vojske RS i da se ustroje kao prave jedinice ili da se razoružaju i napuste teritoriju. Mi smo prezentovali u Hagu njegovu naredbu da paravojske koje odbiju to naređenje moraju da se tretiraju kao neprijateljske formacije i da se otvori vatra na njih.Arkan je brzo napustio Bijeljinu, ozbiljno je shvatio generalovo naređenje", rekao je u jednom intervjuu sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić.

Bivši šef beogradske policije Marko Nicović, svjedočio je o tome kako je Mladić protjerao Arkana.

“Mladić je bukvalno protjerao Arkana iz Bosne! Vezanog kao džukelu u prikolici kamiona pretjerao ga je preko Drine i rekao mu: “Nemoj da ti je palo na pamet da si više ikad kročio u Republiku Srpsku”. To zaista više nikad nisu uradili ni Arkan ni njegovi ljudi. Nije isključeno da je Željko iz osvete i povređene sujete udario Mladića tamo gdje će najviše da ga boli i ubio mu kćerku”, kazao je Nicović i time nastavio spekulacije da je za smrt Ane Mladić odgovoran Arkan.

Međutim, sin generala Mladića, Darko Mladić, demantovao je navode Nicovića.

- Ono što se skoro pisalo, uključujući i to da je Arkan bio umiješan, nije tačno. Sad kad smo baš pričali o tome, rekao je da nije Arkan umiješan u to. Nije Arkan sigurno. To mogu da vam kažem. On smatra da je to došlo sa srpske strane. To što su pričali da je Srebrenica njegova osveta lična zbog toga - nije tačno. On za to nikada nije ni smatrao odgovornim nikoga drugog osim nekoga sa srpske strane - navodi Darko Mladić.