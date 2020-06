Jugović – Šehovac: Saradnja opštine Pale i Policijske uprave IS na visokom nivou

Saradnja između opštine Pale i Policijske uprave Istočno Sarajevo na visokom je nivou, a načelnici Boško Jugović i Branimir Šehovac svakodnevno komuniciraju i razmjenjuju informacije, zaključeno je na današnjem sastanku načelnika opštine Pale i načelnika PUIS Branimira Šehovca.

Načelnik Jugović rekao je da je zadovoljan bezbjednosnom situacijom na području opštine Pale, te zahvalio Policijskoj upravi na odličnoj saradnji i održavanju bezbjednosti Pala na zadovoljavajućem nivou.

„Možemo izraziti zahvalnost Policijskoj upravi na svemu onome što čine. Imali smo određene aktivnosti oko pandemije virusa korona, gdje smo zajedno učestvovali u održavanju policijskog časa, a i danas traje ta aktivnost kada je u pitanju održavanje policijskog časa za rad ugostiteljskih objekata. Ono što je lokalna zajednica učinila u prethodnoj godini, svakako je podrška i finansiranje projekta video nadzora, koji je u mnogome poboljšao opštu bezbjednost. Naravno, izdvojili bismo i početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju savremenog objekta PUIS na području opštine Pale, imamo određene aktivnosti koje će uskoro i biti realizovane. Već početkom sljedeće godine ući ćemo u izvođenje pripremnih radova, tako da će ova zgrada biti kompletno izgrađena do kraja 2021. godine“, naveo je Jugović.

Načelnik Polivijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac rekao je da se odlična saradnja sa opštinom Pale ogleda u postavljanju video nadzora, koji je umnogome doprinio bezbjednosti na području Pala, te naglasio da se raduje što su konačno započele aktivnosti na izgradnji zgrade Policijske uprave, o kojima se samo pričalo proteklih 20 godina.

„Na sastanku koji smo imali prije godinu dana, razgovarali smo da ćemo zajedno raditi na unapređenju bezbjednosti i to se pokazalo kao tačno, konkretno kroz realizaciju projekta video nadzora koji daje zaista izvanredne rezultate, a, svakako, ono što nas najviše raduje, jeste i to što imamo obećanje da će početi izgradnja PUIS na Palama, gdje će i usluga građanima svakako biti bolja, a uslovi rada službenika PUIS biće dostojni posla koji obavljaju. Moram da kažem da je saradnja sa lokalnom zajednicom Pale izuzetno dobra, ovo je zvaničan sastanak, ali mi na dnevnom nivou svakodnevno komuniciramo i razmjenjujemo informacije i sa te strane smo zadovoljni. Raduje me da su konačno počele aktivnosti na izgradnji zgrade PUIS, o kojoj se priča 20 godina“, naveo je Šehovac.

Na današnjem sastanku načelnika PUIS i opštine Pale zaključeno je da je bezbjednosna situacija na području opštine Pale na zadovoljavajućem nivou, te da u prethodnom periodu nisu zabilježevi veći prekršaji na području ove lokalne zajednice.