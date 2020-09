Јovanović: Srpsku žrtvu sačuvati od zaborava

Dokumentarni film "Čuvar časti i ponosa" o čuvaru srpskog groblja na Zejtinliku Đorđu Mihailoviću važan je za kulturu sjećanja, ali i da se naglasi koliku je žrtvu srpski narod podnio u Pvom svjetskom ratu, izjavila je Srni Šef Predstavništva Republike Srpske u Solunu Јelena Јovanović.

Јovanovićeva je navela da srpski narod više njeguje kulturu zaborava nego sjećanja, te je naglasila da se ovim projektom to pokušava promijeniti.

- Nažalost, o tome se ne priča dovoljno, a to bi trebalo više činiti na institucionalnom nivou. I omladinu bi o tome trebalo više obrazovati, da se više priča o velikoj istoriji srpskog naroda koja se zaboravlja - rekla je Јovanovićeva.

- Zaboravljajući našu istoriju - napomenula je, drugi počinju da je mijenjaju.

Prema njenim riječima, oni to čine tako da se u prvi plan stavlja, bar što se tiče proboja Solunskog fronta, ne da su to Srbi učinili, već da su to učinile sile Antante.

- Upravo zbog toga treba da se ističe koliko je bila važna uloga Srba, da se ističe naša istorija. Važno je i da na ovaj način osnažujemo i naše veze sa Grčkom, koja je jedina u teškim vremenima pokazala da nam je istinski prijatelj - naglasila je Јovanovićeva.

Јovanovićeva je dodala da se to pokazalo i sa prethodnim projektom "Nevidljivi heroji" gdje je istaknuto kako je grčki narod pomagao srpskoj djeci tokom rata.

- To su stvari o kojima želimo da upoznamo ne samo grčku već i srpsku javnost, koja nije dovoljno upoznata o značaju grčko-srpskih odnosa - navela je ona.

Dokumentarni film "Čuvar časti i ponosa" preveden je na grčki jezik i biće predstavljen i na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Solunu krajem oktobra.

- Planiramo da ga pošaljemo i u druge zemlje Evrope upravo iz pomenutih razloga, da pokažemo žrtvu srpskog naroda i upoznamo javnost sa likom i djelom Mihailovića i uopšte požrtvovanošću cijele njegove porodice koja još od 1926. godine radi sve da očuva naše junake koji su vječno ostali u Solunu - rekla je Јovanovićeva.

Mediji u Grčkoj prikazuju ovih dana sekvence iz dokumentarnog filma "Čuvar časti i ponosa" o čuvaru srpskog groblja na Zejtinliku Đorđu Mihailoviću, čiju je realizaciju iniciralo i potpunu finansijsku podršku obezbijedilo Predstavništvo Republike Srpske u Solunu.

Đorđe Mihailović duže od šest decenija bdije na Zejtinliku nad 8.000 humki srpskih vojnika koji su stradali u proboju Solunskog fronta.