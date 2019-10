Još jedan čin Mektićeve i Šarovićeve izdaje interesa RS

Član Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost Kostadin Vasić izjavio je da zahtjev ministara bezbjednosti i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragana Mektića i Mirka Šarovića da federalna policija kontroliše granicu na teritoriji Srpske predstavlja još jedan čin izdaje interesa Republike Srpske.

"Jasno je da su oni dobili taj zadatak od američke službe. I ranije sam tvrdio da je Mektić u službi američke Ambasade i da radi po njihovom i nalogu /predsjednika SDA/ Bakira Izetbegovića, a to se ponovo pokazuje tačnim", rekao je Vasić Srni.

Prema njegovim riječima, izlazak federalne policije na granicu na teritoriji Republike Srpske znači kršenje zakona i Ustava.

"To može pasti na pamet samo Mektiću i Šaroviću, koji ne rade u interesu Republike Srpske. Republika će se morati ozbiljno pozabaviti time", kaže Vasić, koji je poslanik Ujedinjene Srpske.

On je poručio Mektiću i Šaroviću da im ovaj plan neće uspjeti.

"Oni pokušavaju još jednom da pokažu mišiće, ali to im neće uspjeti. Oni mogu donijeti kakvu god hoće odluku, ali to ne mogu sprovesti zato što naše institucije obezbjeđuju Republiku Srpsku i nećemo dozvoliti da se to promijeni. NJih dvojica mogu samo da zajedno sa Bakirom žele to što zahtijevaju, ali neće im to uspjeti", istakao je Vasić.

Alternativna televizija /ATV/ objavila je da predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić, Mektić i Šarović ultimativno zahtijevaju od direktora Granične policije BiH Zorana Galića da dopusti Federalnoj policiji da sa pripadnicima Granične policije BiH kontroliše istočnu granicu u Republici Srpskoj.

Na jučerašnjem sastanku u Sarajevu kojem su, osim predstavnika agencija za sprovođenje zakona na nivou BiH, prisustvovali Zvizdić, Mektić i Šarović, vršen je veliki pritisak na Galića da počne sa primjenom pravilnika koji je donio lično Mektić, a koji predviđa upućivanje predstavnika drugih policijskih agencija u BiH u odbranu istočne granice BiH kao ispomoć Graničnoj policiji BiH, ističe ATV.

Galić nije podlegao njihovom pritisku, odgovorivši da neće uraditi to što od njega traže, jer je protivustavno i protivzakonito.