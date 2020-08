Još 98 zaraženih, šest osoba preminulo u Republici Srpskoj

Zaraza u Republici Srpskoj ne jenjava. Neslavni rekorder i dalje je Banjaluka sa najviše zaraženih. Gradonačelnik kaže da se prelomni momenat očekuje u septembru - djeca se vraćaju u škole, gradski prevoz kreće u punom kapacitetu, biće više ljudi u zatviorenim prostorima...



Međutim, ništa se, kaže, ne prepušta slučaju. Izdvojeno je 150.000 maraka za Kovid ambulantu u Docu, a i Dom zdravlja se prilagođava za naredni period.

"Radimo pripreme i u Domu zdravlja za odvajanje jednog školskog dispanzera samo za školski uzrast, a dodatno pripremamo prostore u nekoliko ambulanti porodične medicine, uključujući Polikliniku, za loše jesenje i zimske meteorološke uslove. Sada desetine ili stotine ljudi čekaju vani, kako se ne bi unijela zaraza u objekat", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

Među zaraženima su i dva osuđenika Kazneno popravnog zavoda Foča. Oni su izolovani, a pod nadzorom su i oni osuđenici koji su imali kontakt sa njima iako im je test negativan. Uzrok zaraze po svemu sudeći je posjeta koju su osuđenici imali pa su posjete kao i vanzavodske aktivnosti u narednih 15 dana zabranjene.

"Mjere se uvijek preduzimaju od 10. marta prilikom ulaska u zavod, mjeri se temperatura i svi koji imaju višu ne mogu se pustiti, vrši se dezinfekcija obuće, ruku i obavezno je nošenje maske", istakao je Siniša Golijanin, direktor KPZ Foča.

Medicinari poručuju da strahuju od mjeseca septembra koji će, smatraju, donijeti, ne samo veći broj kontakata već i sudar sa sezonskim gripom, a to može da napravi dosta problema zdravstvenom sistemu. Priliv pacijenata je, kažu ljekari, alarmantan a prostora za njih je sve manje. Na sve to, medicinski radnici su na izmaku snaga jer pet mjeseci njihova borba za oboljele ne jenjava. Pacijenti su, kažu, sve mlađi a virus, u posljednje vrijeme, pravi sve teže kliničke forme.

"On je strašno promjenjiv, mijenja svoj tok, maligno se ponaša, nosi živote i šakom i kapom, ljudi padaju ko pokošeni, respirator u tom slučaju malo može da uradi, nije dovoljno, to ne znači ozdravljenje, onog momenta kad dođu do tačke da im respirator zatreba, šanse su skoro pa nikakve", naglasila je Jovana Malić, doktor na Klinici intenzivne medicine UKC RS.

Apeli se često ignorišu i to je veliki problem jer su propisane mjere za sada jedino oružje u ratu sa virusom. Zato su cifre o zaražima poražavajuće. U svemu tome ispaštaju i pacijenti koji imaju druga oboljenja.

"Mi ni o čemu ovome ne bi pričali da poštujemo distancu, držimo masku i izbjegavamo masovne skupove, na veća oboljeljenja ne možete uticati, donekle možete, ali na ovaj poštujući mjere možete i te kako", istakao je Danijel Đekić, internista-endokrinolog UKC RS.

U Rеpublici Srpskој pоtvrđеnо 5.647 slučајеvа virusа kоrоnа, а prеminulо је ukupnо 199 оsоbа. Na bolničkom liječenju je 263 pacijenta dok su se sa koronom su se izborile 3.194 osobe.