Još 14 osoba zaraženo virusom korona u Srpskoj

Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa, u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvršeno je testiranje 466 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona (SARS-CoV-2) potvrđen je kod još 14 osoba u Republici Srpskoj.

Riječ je o pet muškarca i devet žena. Dvije osoba muškog pola su mlađe životne dobi i tri osobe su srednje životne dobi. Pet osoba ženskog pola je srednje i četiri starije životne dobi.

Prema mjestu prebivališta četiri osobe su iz Nevesinja, tri iz Banjaluke, po dvije osobe su iz Gacka i Modriče, i po jedna osoba je iz Mrkonjić Grada, Srpca i Teslića.

Dvije osoba su hospitalizovane, dok će ostali biti u izolaciji u skladu sa definisanim procedurama. Ukupno pet osoba je navelo kontakt sa pozitivnim licem, dok ostali nisu mogli da navedu jasnu epidemiološku vezu.

Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1.320 slučajeva virusa korona, a oporavilo se 658 osoba. Prema podacima pristiglim iz zdravstvenih ustanova u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske do sada je preminulo 97 osoba sa pozitivnim testom na virus korona.



U Republici Srpskoj do sada je na novi virus korona (SARS-CoV-2) testirano ukupno 22.919 osoba.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječi 75 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo korona virusa. Na Odjeljenju COVID 19 hospitalizovano je 26 pacijenata teže kliničke slike, dok su u izolaciji tri pacijenata.

Кod dva pacijenta zdravstveno stanje zahtijeva respiratornu podršku, a jedna osoba je na neinvanzivnom modu mehaničke ventilacije. Na Odjelu hirurgije (stara lokacija UКC) je 17 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom formom i na Odjelu pulmologije (stara lokacija UКC) je 26 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom formom.

U Bolnici „Sveti Apostol Luka“ u Doboju zbrinuta su 52 pacijenta sa COVID 19 oboljenjem, u Opštoj bolnici Trebinje 12 pacijenata, u Bolnici „Doktor Mladen Stojanović“ u Prijedoru 19 pacijenata, u Bolnici u Gradišci pet pacijenata i u Univerzitetskoj bolnici u Foči dva pacijenta.

Кada su u pitanju objekti za izolaciju u kojima se nalaze osobe kod kojih je potvrđen test na novi virus korona, a nemaju simptome COVID-a 19, u Studentskom centru „Nikola Tesla“ u Banjaluci nalaze se 133 osobe, 19 osoba u Studentskom domu u Trebinju, dvije osobe u Domu učenika u Bijeljini i 24 osobe u domu učenika u Doboju. U objektima za izolaciju u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči nema smještenih osoba.

U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 5.030 osoba, a nadzor je završen kod 29.295 osoba.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske još jednom podsjeća građane da se strogo pridržavaju propisanih mjera u cilju suzbijanja širenja novog virusa korona.