Jolović: Proširenje protesta u Banjaluci dio plana za rušenje institucija

Komandant elitne jedinice Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske "Vukovi sa Drine" Milan Jolović Legenda ocijenio je da proširenje protesta u organizaciji grupe "Pravda za Davida" sa Trga Krajine na lokaciju ispred zgrade Policijske uprave Banjaluka svjedoči da je riječ o dirigovanom projektu čiji je cilj rušenje Republike Srpske i njenog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Svaki normalan čovjek vidi da je to dirigovano i da je to projekat rušenja Republike Srpske i njenog Ministarstva unutrašnjih poslova. Definitivno je jasno da opozicija vidi da ne može pobijediti na izborima i zato idu na miniranje izbora, ali to ne može proći", rekao je Jolović Srni.

On je podsjetio da su pripadnici elitnih jedinica Vojske Republike Srpske juče dali podršku ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču.

"Lukač to zaslužuje jer je u ratu bio vrhunski komandant i dao je maksimalan doprinos odbrani srpskog naroda. Lukač nema nikakve veze sa slučajem "Dragičević". Ali, nije glavna meta Lukač, nego MUP Srpske, koji je njima trn u oku. Oni su usmjereni na rušenje MUP-a i to je razlog udara na njegovog prvog čovjeka. Međutim, ljudi vide da je to dirigovano i da je to projekat pokušaja urušavanja institucija Srpske, ali im to neće proći", dodao je Jolović.

Prema njegovim riječima, zbog izostanka podrške na koju su računali u Srpskoj, iz grupe "Pravda za Davida" prizivaju podršku iz Federacije BiH (FBiH).

"Zamislite na šta sve ovo liči ako je Davor Dragičević u stanju da za jednog srpskog borca izjavi da je koljač. I naravno da neće dobiti podršku u Republici Srpskoj, nego u FBiH. Pripadnici elitnih jedinica Vojske Republike Srpske su dali do znanja da će i u miru i u ratu čuvati institucije Srpske i da nećemo dozvoliti njihovo urušavanje", rekao je Jolović.

Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida Dragičevića, i članovi grupe "Pravda za Davida" proveli su noć ispred Policijske uprave Banjaluka, tražeći da "bude otkriveno ko je ubio Davida".

"Rok je 5. oktobar do 18.00 časova da budu otkrivene ubice. Ako do tada ne budu svi privedeni, grupa "Pravda za Davida" uzima pravdu u svoje ruke", rekao je Davor Dragičević i dodao da on i grupa "Pravda za Davida" ostaju ispred Policijske uprave Banjaluka, a da će nastaviti i sa okupljanjima na Trgu Krajine.