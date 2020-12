Jerinić za ATV: Usvojićemo budžet sa starim sazivom Skupštine

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate novembarskih lokalnih izbora i od danas počinju teći rokovi za konstituisanje vlasti u opštinama i gradovima Republike Srpske, Federacije BiH, te Brčko distrikta.

Međutim, to ne važi za Doboj i Srebrenicu, jer se još čeka kraj postupaka koje je pokrenuo CIK. Rezultati za Skupštinu grada Zvornik biće potvrđeni dopunskom odlukom nakon pravosnažnosti odluke o utvrđivanju rezultata.

Lokalna vlast u Doboju kaže da će bez obzira na to što je CIK odlukama zarobio cijeli grad ići na usvajanje budžeta za narednu godinu.

"Mi ćemo ići na usvajanje budžeta, mi smo njega u nacrtu i usvojili. Usvojićemo ga sa starim sazivom Skupštine iz razloga što mi nemamo tumačenje, u ovom momentu mi premoštavamo do izbora novih odbornika a to je očigledno sada u rukama CIK-a koja je bukvalno zarobila Doboj da ne može donositi određene i planske akte i da kažem određene odluke koje bi trebale da stvaraju bolji ambijent i za privredu i oni snose najveću odgovornost za to", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja gostujući u političkom magazinu "Dosije" ATV-a.