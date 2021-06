Jerinić potvrdio: U septembru izgradnja novog administrativnog centra u Doboju

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić najavio je da će najkasnije u septembru početi rušenje starog objekta gradskog administrativnog centra i početak izgradnje novog.

Jerinić je rekao novinarima da je u toku tenderski postupak, da je predviđeni rok izgradnje tri godine, te da će u novom administrativniom centru biti smještene gradske i republičke službe i ustanove.

– Čim dobijemo izvođača i završe se rokovi predviđeni Zakonom o javnim nabavkama te potpišemo ugovor, očekujemo početak radova – izjavio je Jerinić.

On je naveo da će građani biti blagovremeno obaviješteni o privremenom izmiještanju administrativnih službi iz objekta predviđenog za rušenje, apelujući na sugrađane da budu strpljivi.

– U ranijem periodu obezbijedili smo i kupili određene poslovne prostorije u užem dijelu grada Doboja, kojih imamo sasvim dovoljno do izgradnje novog objekta administrativnog centra – izjavio je Jerinić.

On je najavio da će u novom objektu biti smještene sve gradske službe, s obzirom na to da su do sada pojedine dislocirane na oko desetak lokacija, i naveo da će u međuvremenu sve službe imati privremeni smještaj, uključujući i one koje su bile smještene u objektu Doma vojske, a koji je nedavno prodat.

Jerinić je istakao da je do rušenja starog administrativnog centra moralo doći uprkos brojnim renoviranjima i adaptacijama, usljed loše statike i upitne bezbjednosti objekta, prema procjeni vještaka.

– Dobio sam odgovor da je nemoguće izvršiti asanaciju objekta. I ovo je projekat koji se gradi jednom u sto godina – rekao je Jerinić.

On se osvrnuo i na negativne komentare povodom izgradnje novog objekta, navodeći da će negativnih komentara uvijek biti, šta god da se uradi.

– Obično je to neko sa lažnog profila, ljudi koji iza sebe ništa nisu napravili, i njih će uvijek biti – rekao je Jerinić i poručio da prihvata sve dobronamjerne kritike u interesu građana.