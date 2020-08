Jelići u šoku: Miličević nam je psovao majku i porušio našu ogradu 

Žarko Jelić, mještanin teslićkog naselja Bare u Banji Vrućici danas je prijavio policiji svog komšiju Milana Miličevića, načelnika Teslića. Jelić kaže da je Miličević uzurpirao put u privatnom vlasništvu, porušio ogradu, demonstrirao silu i najstrašnije izvrijeđao Jelića psujući mu i majku.

-Jutros je nasilno ušao na naš privatni put. Gospodin Miličević je poslao neke mašine i nasilno su provalili, porušili ogradu. Pozvao sam policiju odmah. Ja sam tražio da se dogovorimo komšijski, nisu htjeli. Kada je došla policija, došao je i doktor Miličević. Ja sam se vraćao iz trgovine sa hljebom pod rukom, on me je nazvao, ja sam se vratio. Psovao mi je majku, pa onda majku sto puta, a i ja sam onda njemu, priča Jelić koji je vidno potresen nemilim događajem ističući da ga je Miličević šokirao i da je Jelić nekada bio i njegov pacijent.

Teslićki načelnik Milan Miličević priznaje da je danas došlo do incidenta sa komšijom, ali tvrdi da je to javni nekategorisani put, te da incident, kako kaže, ima političku pozadinu.

-On ima pravo da tvrdi šta god želi, ali to je javni nekategorisani put, kaže Miličević te dodaje da su tim putem došao kamion na plac gdje njegov sin želi da pravi kuću.

Žarko Jelić kaže da ne može da vjeruje da jedan doktor, pa još i načelnik opštine, može da iznosi neistine i da se ponaša na takav način. Tvrdi da ima svu dokumentaciju da je put privatno vlasništvo.

-Ja sam u penziji tri godine, invalid, četiri godine već ne radim. Istina je da sam nekad radio u „Banji Vrućici“, a ne da sada radim kao što kažu u SDS-u. Ja nikada nisam bio član SNSD-a, ali nikada i to svi ljudi u Tesliću znaju. Ovo nije politički, politika me ne zanima, ovo su imovinsko-pravni odnosi, kako god to sada Miličević pokušavao da predstavi, jer zna da ja govorim istinu, kaže Jelić.

Sve to potreslo je i 82-godišnju majku Žarka Jelića. Ljeposava Jelić kaže kada je trebalo da se asfaltira put, naspe ili očisti zimi, tada je teslićki načelnik tvrdio da je privatni put u pitanju. Kaže, sada tvrdi suprotno.

-Nepravda, to je to. Ima drugi put, treba da se uradi i naspe. Oni imaju put uz naš put. Naš je put bio privatni kada se trebalo asfaltirati, sve je ovdje asfaltirao, a nama ni lopatu pijeska. Sada kaže javni put, priča baka Ljeposava.