Jelena Trivić odgovorila Nešiću: Znala sam da će biti nisko, ali ne i priglupo

Jelena Trivić, poslanik PDP -a u Narodnoj skupštini Srpske odgovorila je lideru DNS-a Nenadu Nešiću te rekla da je očekivala niske udarce, ali ne i da oni budu priglupi.

"Znala sam da ćete atakovati na mene lično i znala sam da će biti nisko, ali nisam znala da će biti priglupo. Jeste, istina je da imam političke ambicije i da su se one negdje kroz medije provukle da bih mogla biti kandidat za predsjednika 2022. godine. I sam Draško je to nekoliko puta izjavio. Istina je i da sam u nekom užem krugu rekla, ako je uslov da mandat za vladu obećam Nešiću, onda tražite drugog kandidata. Za mene postoje politički principi. To Vas je zaboljelo. Jednostavno gospodine Nešiću ja u vama ne vidim promjenu. Vi ste sve ono protiv čega se ja u politici borim. Možda je trebalo da pričamo prije ovog medijskog rata. Ali ne znam iskreno da li bih sa Vama mogla spojiti pet smislenih rečenica", rekla je Jelena Trivić.

Podsjećamo, Nenad Nešić, predsjednik DNS-a rekao je da je Jelena Trivić glavna prepreka za promjene u Srpskoj, te da ona "nije srećna što je Stanivuković pobijedio na izborima".

"Ovdje se postavlja pitanje opozicionih partija, SDS-a i PDP-a koji su poklonili pobjedu SNSD-u u Prijedoru i postavlja se pitanje da li će iko snositi odgovornost u PDP-u pa i sama Jelena Trivić. Ona se nekad čudno ponaša i ona je glavna prepreka nove skupštinske većine u RS i glavna prepreka promjena u Srpskoj. Slušao sam njenu izjavu u kojoj kaže da nije spreman da nas prihvati u opozicioni blok. Uputili smo poziv PDP-u i SDS-u za potpisivanje predizbornog koalicionog sporazuma za rušenje Dodika na opštim izborima i još nisam dobio odgovor. Postavljam i ovdje pitanje, da li želite da potpišemo predizborni koalicioni sporazum koji će značiti pobjedu na izborima 2022. Gdje je vaša odgovornost za gubitak Prijedora, gdje je odgovornost Jelene Trivić koja se slika sa kandidatom SDS-a. Ja koliko znam gospođa Trivić nije srećna što je Draško Stanivuković pobijedio", rekao je Nešić te dodao da je njena jedina želja da bude predsjednik Republike Srpske", rekao je Nešić za Elta televiziju.