Jednostavna poruka: Ako Kosovo ostaje u Srbiji, Srpska ostaje u BiH

Ako Kosovo ostaje u Srbiji, i Republika Srpska ostaje u BiH, a oni koji Kosovo vide kao nezavisnu državu, trebalo bi da znaju da onda i Republika Srpska ima isto pravo.

Kosovo je sastavni dio Srbije, i dok je Republike Srpske, iz BiH se neće čuti nikakvo priznanje nezavisnosti, poručio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Od predsjednika Srbije, koji poručuje da je Dejton sveto slovo na papiru, na temu neodvojivog posmatranja Kosmeta i Republike Srpske odgovor će da pričeka. Za Srpskog člana predsjedništva Dejtonski mirovni sporazum odavno je izgubio značaj, jer se od Republike Srpske godinama kidaju nadležnosti. Vrijeme je, kaže da se o svemu tome i javno progovori.

"Mi smatramo da je principijelno i da mi imamo ista prava kao drugi. Ja mislim da što se tiče Kosova ono treba da ostane integralni dio Srbije kako je to predvijela Rezolucija 1244. I to je nešto što ignorišu oni koji hoće da drugačije bude. Ako imaju oni pravo da se skupe u nekoj prostoriji i da proglase nezavisnost i da onda mnogi tče za njima, zašto onda mi nemamo na to pravo. Ja ne smijem ni da pitam zašto nemamo pravo. To živi ovdje među nama, u našem narodu ovdje u Republici Srpskoj živi uvjerenje da mi treba da istrpimo ovo i da s ejednog dana u istorijskom trenutku nađemo zajedno sa Srbijom", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

O pitanjima na koja danas nije bilo odgovora, obećava Aleksandar Vučić, razgovaraće se u narednim mjesecima. Do tada bi trebalo rješavati zajedničke projekte, ali i započeti neke nove. Dobre vijesti stižu za Hercegovce, tamo će početi da se gradi Aerodrom koji će zapošljavati lokalno stanovništvo. Delegacija iz Srbije na jug Srpske stiže već u ponedjeljak.

"Da Srbija izgradi Aerodrom u Hercegovini između Trebinja, Bileće i Gacka da vidimo najbolju moguću lokaciju. Da izgradimo, kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu da upravljamo tim aerodromom na 30, 35 godina. I da dobro razumijete, tu profita nema, tu ćemo svakako da gubimo novac. Ali smatramo da je to od izuzetnog značaja i za Srbiju i za Republiku Srpsku", kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Možda je to i jedan od projekata koji mi se naviše svidio jeste i namjera da se realizuje jedan manji aerodrom koji će biti na teritoriji Hercegovine. Prema tome, nešto što je odavno bila velika ideja sada će postati i velika realizacija i sigurno će naši ljudi koji žive na jugu Republike Srpske u Hercegovini to cijeniti, ali isto tako svi drugi koji žele da imaju jednu tako važnu komunikacijusku tačku", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Srbiju i Republiku Srpsku, dvije bratske zemlje, povezivaće i novi mostovi i autoputevi. Iako je Sarajevo godinama blokiralo infrastrkutune projekte, a među njima i izgradnju mosta Bratoljub, i tome je došao kraj. Iz Srbije stiže i milionska pomoć za Autoput koji će povezati BIjeljinu sa srpskom prestonicom.

"Srbija je, ima već nekoliko godina, napravila most a ostalo što je trebala da uradi BiH , bez obzira na nastojanja Republike Srpske da to ubrza, naišli smo na ozbiljnu opstrukciju i evo ima već pet, šest godina da mi to nemožemo da nastavimo. Što nama govori kakav je naš status i kako nas doživljavaju, a pogotovo kako doživljavaju naše odnose, Srbije i Republike Srpske u smamoj Bosni i Hercegovini. Vjerujem da smo to postavili na pravi kolosijek, i da će to pitanje biti završeno", kaže Dodik.

"Sem izgradnje mosta na Savi kod Rače, ići ćemo i na značajnu podršku i za izgradnju tih 17,1 km do Bijeljine. Dakle, to je vrijednsot između 140 i 150 miliona Evra. Mi smo spremni da sa 100 miliona eura učestvujemo u tome i da damo najveći novac da bismo obezbijedili direktnu vezu između Bijeljnine kao drugog najvećeg grada u Republici Srpskoj i jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini i Beograda", kaže Vučić.

Bratske veze i zajedničko kulturno istorijsko naslijeđe ojačaće i donošenje Zakona o zaštiti ćirilice i srpskoj jezika, čulo se danas iz Vlade Srpske. Srbija će, sa milion evra pomoći i studentski centar Nikola Tesla u Banjaluci. To je samo još jedan u nizu projekata u Republici Srpskoj koje pomaže Srbija, a u skoro svim opštinama Srbija je već ostavila svoj trag. Nakon sastanka zvaničnika Srpske sa Predsjdnika Srbije, poručeno je da je ovo možda još jedan od formalnih sastanaka, ali da su od svega mnogo jače prijateljske i bratske veze istog naroda sa dvije strane Drine.