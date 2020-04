Jednokratna pomoć pripadnicima MUP-a, RUCZ, komunalnim policajcima i inspektorima

Stiže nagrada i za pripadnike MUP-a, Civilne zaštite, Komunalne policije i Inspektorata koji su uz zdravstvene radnike bili prvi na liniji odbrane od virusa koji je napao i Republiku Srpsku. Jednokratna novčana pomoć od hiljadu maraka ide svakome ko u toj borbi nije odustao iako se svakodnevno izlagao riziku, dogovoreno je na sastanku najvišeg rukovodstva Srpske.

Jednokratnu pomoć će dobiti i opštinski, sanitarni i zdravstveni inspektori koji su od prvog dana učestvovali u suzbijanju pandemije virusa korona. Među prvima na udaru, pripadnici MUP-a Srpske, poručuju da samo rade svoj posao ali da sada imaju još veću motivaciju.

"Svakako da postoji prijetnja i opasnost, svakodnevno smo izloženi sa velikim brojem građana, intervencija, svakakvih mogućih načina, tako da stvarno nije lako, ali takav smo posao izabrali... Ne štedimo ni sebe i trudimo se da stanemo u kraj ovome", kaže Nemanja Repajić, policijski službenik PU Banjaluka.

"Ja bih htio da se zahvalim institucijama Republike Srpske na ovom novčanom podsticaju. Definitivno će uticati da nastavimo i dalje da profesionalno obavljamo svoje poslove iako je ovo prije svega naša dužnost i obaveza.. i u skladu sa redovni zadacima izvršavamo ih kao i sve ostalo", Đorđe Novković, policijski službenik PU Banjaluka.

Na opasnost su navikli i pripadnici Civilne zaštite, iako priznaju, sa ovakvom pošasti prvi put se susreću. Izazov je, kažu, svakodnevni boravak u karantinima na graničnim prelazima. Od prvog dana, radili su danonoćno, u svim vremenskim uslovima, a cilj je bio samo jedan: zaštiti zdravlje građana.

"Ovo je bila jedna velika nepoznanica ali smo imali iskustvo iz susjednih zemalja gdje smo vidjeli nekakve propuste i velika širenja koja su bila strijepnja za sve nas, za naše porodice, za naše ljude i uključili smo se maksimalno u izvršenje tih zadataka koji su nama obaveza. U suštini su ljudi bili posvećeni toj borbi za zaštitu javnog zdravlja ljudi", kaže Vidosav Pejić, v.d. načelnika područnog Odjeljenja RUCZ Banjaluka.

U šestoj brzini je i komunalna policija koja patrolira opštinama i gradovima i upozorava na poštivanje mjera zabrane. U punom pogonu radili su, i dalje rade i Republički inspektori. Sada su dobili samo vjetar u leđa.

"Komunalni policajci su prvi put obuhvaćeni ovakvim nečim, s obzirom da smo mi maksimalno angažovani u svim vanrednim situacijama do sada koje su se desile a bilo je i poplava i svašta nešto tako da posebno nam je to zadovoljstvo. Radili smo u puno kapacitetu i niko nam nije otišao na bolovanje i to mi je posebno zadovoljstvo", kaže Milenko Letić, načelnik Komunalne policije Banjaluka.

"Polako smo se privikavali na te uslove jer su to bili apsolutno novi uslovi, nove okolnosti, često i nepovoljne mikroklimatski uslovi, novi propis, nove stranke.. Ali eto, inspektori su se maksimalno žrtvovali u ovom periodu i u narendom periodu, tako da nam je drago da je neko prepoznao uloženi trud Inspektorata", kaže Momčilo Đekanović, republički inspektor rada.

Republika Srpska pokušaće da se oduži onima koji su od početka pandemije direktno izložili sebe i svoje porodice obavljajući svakodnevno rizične poslove od početka pojave virusa korona u Srpskoj.

Sredstva će biti isplaćena iz Budžeta RS i to uoči 1.maja praznika rada.