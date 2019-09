Jedinstven stav nakon sastanka sa Vučićem, Republika Srpska je prioritet

Deklaracija SDA je antiustavna, andtidejtonska i antisrpska, to je jedinstven stav predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, nakon sastnka sa Aleksandrom Vučićem.



Iz Beograda stižu poruke da se odbacuje bošnjački dokument usmjeren ka rušenju Republike Srpske i poziva se na dijalog.

"Pokušaj najveće bošnjačke stranke da od BiH napravi unitarnu državu ne treba shvatiti naivno", poručuje srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a, Milorad Dodik. Zbog deklaracije opasnih namjera, Dodik je od predsjednika Srbije zatražio svaki oblik zaštite.

"Jasna poruka da smo spremni da branimo Republiku Srpsku, za nas je najvažnija poruka danas. Poruka koja ide za tim da treba da se vratimo i očuvamo stabilnost i mir. Da se vratimo dijalogu što nije sporno. Da se vratimo Dejtonskom mirovnom sporazumu. To bi podrazumijevalo da SDA kao najvažnija politička partija kod Bošnjaka mora da povuče sva svoja dokumenta. Ako to ne uradi, onda mi nemamo pravo da budemo neoprezni i nemamo pravo da budemo naivni", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Od takvih i sličnih deklaracija Republika Srpska će se štititi i odlukama Narodne skupštine. Predložićemo odluku da bilo kakav pokušaj realizacije ovakvih dokumenata, traži aktivaciju naših prava na odcjepljenje Srpske", kaže Dodik.

Da deklaracija nije naivna, smatra i Aleksandar Vučić koji nije krio zabrinutost. Niko, kaže, Vučić, ne može da zabrani Srbiji da brine o srpskom narodu i Republici Srpskoj.

"Naravno da sam zabrinut jer sam slušao danas zabrinute ljude. Nijedan čovjek koji je govorio nije rekao da nije zabrinut. Kako očekujete da ja ne budem zabrinut ili ko može da očekuje da ne budem zabrinut. Ali ono što će biti politika Srbije jeste razgovor", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Vučić je odgovorio i na komentare i osude iz Sarajeva, o tome kako ne treba da se miješa u unutrašnju politiku BiH. Poručio je da je to obaveza Srbije kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pritiske Dekalracije SDA trpi i Srbija i to u vremenu kada se požuruje rješenje za Kosovo.

"Deklaracija SDA je antisrpska, a to se odnosi i na sve ono što ona želi da uradi Srbiji. Da usloži, što je više moguće i samo rješavanje pitanja Kosova. I to je difinitvno jasno. I oni ignorišu činjenicu da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma. Oni ignorišu i činjenicu da je Srbija po tom osnovu i garant Dejtonskog sporazuma", naveo je Milorad Dodik.

"Nisam siguran da ideje iznijete u deklaraciji nisu samo ideje jednog naroda i njihovih političkih predstavnika već i dijela međunarodne zajednice koja to nije željela otvoreno da podrži, a koja bi voljela da to može da vidi ukoliko to prođe uz saglasnost Hrvata i Srba", kaže Aleksandar Vučić.

Republika Srpska je za nas prioritet, poručuje prvi čovjek najveće stranke u Republici Srpskoj. Deklaracija koja je usvojena nedavno na kongresu SDA, u svom osnovu, kaže Dodik, sa karte briše Republiku Srpsku. Na Kongresu SDA je usvojena Programska deklaracija u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje Ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom "Republika BiH", sa tri nivoa vlasti - državnim, regionalnim i lokalnim.