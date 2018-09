Kovačević: Agencija "Demostat" iz Beograda nije kredibilna

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da je agencija "Demostat" iz Srbije, koja je radila istraživanja za Savez za pobjedu, prema kojoj kandidati tog saveza imaju prednsost nad kandidatima SNSD-a, DNS-a i SP-a Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović, nije kredibilna.





"To je agencija koja je isključivo poznata po promašajima u svojim procjenama. Podsjetiću javnost da su oni za predsjedničke izbore u Srbiji 2017. godine, kada je pobijedio Aleksandar Vučić, predvidjeli u svom istraživanju objavljenom nekoliko dana pred same izbore da će kandidat Saša Janković osvojiti nekih 10, 11 odsto glasova, a on je osvojio 17 odsto, zatim da će kandidat Preletačević Beli osvojiti samo tri odsto, a on je osvojio skoro 10 odsto glasova birača, pa zatim da će Vuk Jeremić, odnosno Vojislav Šešelj osvojiti devet, odnoso osam odsto, a oni su osvojili samo pet, odnosno četiri odsto - dakle duplo manje", podsjetio je Kovačević.

On je ocijenio da je "evidentno da je riječ o agenciji koja ne da maši, nego maši u stotinama hiljada glasova".

"Vjerujem da će se na taj način mjeriti i razlika između Željke Cvijanović i Milorada Dodik u odnosu na opozicione kandidate i to naravno u korist Republike Srpske, odnosno Milorada Dodika i Željke Cvijanović", zaključio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je apelovao je na javnost u Republici Srpskoj da ne nasjedaju na "medijske podvale i manipulacije koje kreiraju iz opozicionog tabora sa namjerom da stvore potpuno nestvarnu sliku i predstavu o tome da opozicija ima bilo kakve šanse na predstojećim izborima".

"Potpuno odgovorno tvrdim da će SNSD, kao i SNSD-ovi pojedinačni kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH uz podršku naših koalicionih kandidata biti ubjedljivi i aposlutni pobjednici predstojećih izbora, te da ćemo zajedno sa našim koalicionim partnerima imati komotnu većinu da u najbržem mogućem roku formiramo Vladu Republike Srpske i očuvamo stabilnost i funkcionlanost institucija Srpske", istakao je Kovačević u izjavi za Srnu.

On je naglasio da je to evidentno svakome ko posljednjih dana prati predizborni miting i skupove kako SNSD-a i njihovih koalicionih partnera, tako i stranaka opozicije.

"Na pojedinačnim skupovima, znači na skupovima SNSD-a, kao i skupovima naših koalicionih partnera može se vidjeti da ima deset puta više ljudi nego na zajedničkim skupovima svih opozicionih stranaka zajedno. Na njihove skupove dolazi jedva nekoliko stotina ljudi, dok na naše skupove u svim gradovima Republike Srpske dolazi desetine hiljada ljudi i to jasno pokazuje za koga su građani Republike Srpske opredijeljeni i kome će dati svoje povjerenje na izborima 7. oktobra", naglasio je Kovačević.