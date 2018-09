Javna tajna je da opozicija ima plan da pozove narod na ulicu poslije izbora

Predsjednik Republike Srpske i kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je predizborna kampanja koju vode predstavnici Saveza za pobjede krajnje nemoralna, te da je "ponižavajuće slušati Mladena Ivanića da priča o iseljavanju mladih iz Srpske dok njegov sin živi i radi u Londonu, a dezertera Vukotu Govedaricu o patriotizmu i ratištima".

"To je veoma ponižavajuće i, prije svega, krajnje nemoralno pa se često pitam da li ti ljudi imaju imalo morala u sebi. Ivanić priča kako se ljudi iseljavaju iz Republike Srpske, a njegov sin živi i radi u Londonu. Kako je moguće da on priča o odlasku mladih, a svog sina je smjestio u London? Ne volim što moram o tome uopšte da pričam, ali ovo govorim samo u kontekstu morala. Ne kažem da mladić nije sposoban i svaka mu čast, ali govorim o moralnoj dimenziji onoga što Ivanić priča. NJegov sin je prvi otišao još u vrijeme kada je Ivanić bio premijer i sada on priča o odlasku mladih", rekao je Dodik u intervjuu Srni, podsjetivši da njegova i djeca premijerke Željke Cvijanović nisu nigdje otišla i da žive u Republici Srpskoj.

On je naveo i da gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže "iseljavaju se ljudi", a ne kaže šta je on učinio da ih zaustavi, osim što "pravi stambene zgrade i prodaje stanove".

"On ima vlast u Bijeljini i šta je uradio da zaustavi ljude da ne idu, šta su uradili ovi iz Saveza za promjene koji čine vlast na nivou BiH? Znam da je njima agencija rekla 'gurajte tu priču', ali, ipak, moraš imati valjda neki moralni odnos prema tome. Mi smo uradili bar nešto u tom smislu. Vlada je uvela mjeru da svaka porodilja ima godinu dana materinski dodatak u visini prosječne plate. To je samo jedna od mjera, ali radićemo još, nastojaćemo da omogućimo mladim ljudima da ostanu ovdje, da otvaramo nova radna mjesta i još mnogo toga", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je odlazak ljudi regionalni problem, a ne samo problem Republike Srpske. "Opozicija uporno pokušava da nas okrivi za to. Meni je žao što se to dešava, ali ljudi se ovdje iseljavaju vijekovima i uvjeren sam da ćemo naći načina da to zaustavimo i da će se mnogi od tih ljudi vratiti jer to gdje oni odlaze nisu ni obećane zemlje ni poslovi", rekao je Dodik.

Govoreći o izbornoj kampanji koju vode kandidati Savez za pobjedu, Dodik je rekao da ona sve više poprima karakteristike jedne veoma "prljave" političke kampanje zasnovane na neistinama i podvalama.

On je naveo da Ivanić stalno ponavlja na tribinama i po medijima da su njih dvojica dva različita svijeta i da se u nekom Ivanićevom svijetu, kako je rekao, "djeca ne diraju, a kamoli da se ubijaju".

"Ta njegova izjava je ispod svakog nivoa i biće vremena da tu temu raščistimo. Sad kad bi ga pitali, on bi rekao 'nisam to rekao', a pune su novine te njegove izjave. I na mitinzim stalno ponavlja da ima neki njegov svijet i neki moj svijet i da ja kao živim u svijetu rata. Ja 12 godina vodim Republiku Srpsku, pa ga javno pitam gdje je taj rat o kojem on govori? Za razliku od njega, ja imam samo jasan stav koji iznosim i nikada nisam govorio o ratu niti pozivao na rat", istakao je Dodik.

On je ocijenio da je ponižavajuće i jadno da "dezerter Vukota Govedarica bilo šta priča o ocu Željke Cvijanović koji je bio major, komandant na mnogim teškim ratištima o kome svi u Tesliću govore sa velikim poštovanjem".

"Kako se nije našao neko od boraca iz njihovih redova da govori o tom čovjeku, nego Govedarica. On se našao da priča o majoru, ratištima, o patriotizmu, on koji je kada se bombardovala Srpska pobjegao u Srbiju a kada se bombardovala Srbija pobjegao u Srpsku. Da li taj čovjek ima imalo morala u sebi? Kako je moguće da neko sa takvom biografijom poput Vukotine priča o majoru koji je komandovao jedinicima Vojske Republike Srpske? Govedarica nema nikakve mjere, to je čovjek koji se sakrio u kamionu brašna i otišao u Srbiju i on daje sebi za pravo da nam drži lekcije o patriotizmu", dodao je Dodik, koji je lider SNSD-a.

IZA NAS STOJE DJELA, A IZA OPOZICIJE - NIŠTA

On je istakao da na sve te "njihove gnusne laži i podmetanja", može da odgovori samo argumentima, jer kao čovjek, predsjednik Republike i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH ne želi da se spušta tako nisko.

"Gdje su njihovi argumenti, šta su oni uradili u proteklom periodu? Ima li ijedan objekat koji su oni napravili, ima li nešto što su ostavili iza sebe? Iza nas ostaju djela i nema mjesta u Republici Srpskoj da nismo nešto uradili. Završili smo projekat izgradnje novih bolnica u Republici Srpskoj, izgradili most u Foči iz vlastitih sredstava koji je bombardovan tokom NATO agresije, početkom oktobra otvorićemo Bolnicu u Istočnom Sarajevu, te dionicu auto-puta prema Prnjavoru, nastavićemo gradnju auto-puta dalje prema Bijeljini, do granice sa Srbijom, pa prema Prijedoru, kao i brzi put od Višegrada prema Palama i put prema srednjem Jadranu od Banjaluke prema Mrkonjić Gradu", najavio je Dodik.

On je pojasnio da je izgradnja mreže auto-puteva ideja generacije političara koja je sada na vlasti u Republici Srpskoj. "Kada smo došli na vlast 2006. godine uopšte nije bilo plana o izgradnji puteva i auto-puteva, a sada ćemo imati 120 kilometara auto-puta u Republici Srpskoj. U Istočnom Sarajevu, gdje je Mirko Šarović bio gradonačelnik, 1998. godine nije bilo ulične rasvjete, putevi su bili širine tri metra, bez trotoara...

Mi smo odmah krenuli u izgradnju i rekonstrukciju puteva na tom području i to na moje insistiranje jer je to narod koji živi tamo zaslužio. Planiramo da nastavimo i dalje. U idućoj godini prioritet nam je rekonstrukcija škola, kao i razvoj turizma i u tom pogledu ćemo sve banje i privatne i javne podići na jedan viši nivo kako bi mogle da prime značajan broj turista", istakao je Dodik.

On je naglasio da je ponosan na ono što je Vlada uradila u Istočnom Sarajevu i na Jahorini. "U Jahorinu smo uložili 50 miliona KM i danas imamo najbolju poslovnu godinu od kada postoji Jahorina, uspješnu zimsku i ljetnu sezonu. Takođe, na Palama nema nijednog važnog projekta koji je bio postavljen pred nas a da nismo uradili - od rekonstrukcije tunela na ulazu u Pale, sportske dvorane, fakulteta, studentskih domova, kompletne sanacije ulica, sada krećemo u izgradnju industrijske zone u krugu nekadašnje fabrike 'Famos - Koran' što će stvoriti mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta", istakao je Dodik.

AKTUELNA VLAST KAMPANJU ZASNIVA NA SNAZI ARGUMENATA, A NE PODVALA I PODMETANJA

"Šta je uradio SDS koji je bio vlast više od 20 godina na području grada Istočnog Sarajeva? Ima li ijedan objekat koji su oni napravili i koji je vezan za SDS ili PDP? Nema! Nijedan projekat nismo vidjeli da su oni realizovali, osim barake na Palama koju za nazvali 'zgradom Vlade Republike Srpske'. U Istočnom Novom Sarajevu izdvojili smo novac za izgradnju puteva, vrtića, pozorišta, sportske dvorane, rekonstrukciju škola... i učinili da taj dio Republike Srpske bude perspektivan, da se grade stambeni objekti, da se ljudi naseljavaju", rekao je Dodik.

On je naglasio da ljudi sve to vide, kao što vide da se Mirko Šarović koji žive na području tog grada nije izborio da ijedan fening sa nivoa BiH uđe u Istočno Sarajevo.

"Zato narod za njega i ne glasa. Mirko Šarović je prodao svoju profesiju i svoju dušu muslimanima u Sarajevu za neke poslove koje obavlja. Postoje neke priče da je direktno umiješan u trgovinu mesom za Tursku. Da li je tačno ili nije neka utvrđuju organi ali ljudi to ne praštaju. Narod zna da u Istočnom Sarajevu nema nijedne stvari koju su oni uradili. Zgradu gdje je smještena Gradska uprava Vlada je poklonila gradu, napravili smo i Administrativni centar Republike Srpske koji je reprezentativni objekat", rekao je Dodik, ističući da ne stoji priča opozicije da se ne ulaže u istočni dio Srpske.

On je naglasio da nema lokalne zajednice u Republici Srpskoj u koju Vlada nije ušla i uložila neka sredstava.

Dodik je istakao da aktuelna vlast u Republici Srpskoj svoju kampanju zasniva na činjenicima, djelima i bori se snagom argumenata za razliku od opozicije koja se služi bijednim podvalama i lažima.

JAVNA JE TAJNA DA OPOZICIJA SPREMA "DEŠAVANJE ULICE" NAKON IZBORA

Govoreći o mogućim "dešavanjima ulice" uoči i nakon izbora u Republici Srpskoj, predsjednik Srpske je rekao da je javna tajna da opozicija ima plan da pozove narod na ulicu poslije izbora i da izvrši neki pritisak.

"Mi znamo šta oni rade i o čemu razmišljaju, jer među njima ima ljudi koji dođu nama i ispričaju šta planiraju. Ja ću im 8. oktobra reći ko nam je to prenosio, a riječ je o ljudima bliskim njima, koji sjede s njima. Oni dođu nama i kažu da planiraju da utiču na CIK BiH da proglasi izbore neuspješnim, pa ako to ne uspije onda idu na varijantu da kažu da su izbori pokradeni onako kako su krali na prošlim izborima, jer oni znaju kako se to radi. Ali imaju tu problem, jer izbore ne provodimo mi, već CIK i oni su adresa za izborne procedure, a ima i zakon koji treba svakoga da kazni za bilo kakvu malverzaciju", rekao je Dodik.

BiH MORA UKINUTI GLASANJE PUŠTEM POŠTE

On je naveo da se najveće malverzacije dešavaju u oblasti glasanja u odsustvu i da će BiH morati da ukine glasanje putem pošte.

"Potrebno je promijeniti zakon i jasno reći da mogu da glasaju samo oni koji se na dan izbora nađu u BiH ili da glasaju u ambasadama, a ne da se vrše krađe glasanjem putem pošte. Pošta je izvor malverzacije. SNSD je tri puta apsolutno pobijedio a onda su nas glasanje putem pošte i vreće dovele u poziciju da smanje našu snagu", rekao je Dodik.

On je pozvao ljude koji glasaju u Republici Srpskoj da se opredijele za jednu političku strukturu i jednu političku ličnost jer samo dominantno glasanje nedozvoljava da te vreće imaju neku snagu.