Jasan stav zvaničnika iz Republike Srpske

Srpska svojim stavom brani i međunarodno pravo. Visokog predstavnika može da imenuje jedino Savjet bezbjednosti, na zahtjev strana koje to traže jednoglasno, stoji u Aneksu 10 dejtonskog sporazuma. Republika Srpska jeste jedna od strana, podsjeća srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH, a Savjet za provođenje mira je neformalno tijelo.

"Postavlja se logično pitanje kako neko ko je neformalan donosi formalne odluke? I kakva je to podvala? To su stvari koje moramo da raščistimo i to želimo da predočimo i rukovodstvu Srbije", rekao je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

"Očekujemo konstruktivan razgovor sa srpskim predsjednikom. Institucije Republike Srpske imaju jasan stav o visokom predstavniku, i o BiH koja treba da funkcioniše na osnovu Dejtonskog sporazuma", kaže predsjednik Republike Željka Cvijanović.

Republika Srpska ne prihvata nametnuta rješenja. Republika Srpska je otvorena za partnerstvo i za razgovore, za legalne procedure prilikom izbora bilo koga. Ako mi to poštujemo kada biramo svoje predstavnike, onda valjda i oni to treba da poštuju.

Srpski predsjednik kaže da poznaje Kristijana Šmita kao ozbiljnog političara, ali i da razumije stav zvaničnika Srpske, koji su siti ljudi sa strane. Čak smatra da je trenutno lakše voditi Srbiju nego Republiku Srpsku.

"Da će biti mnogo teže Republici Srpskoj u to nemam nikakve sumnje, zato što će Nemci dati sve od sebe da naprave kako oni kažu funkcionalnu državu, a to znači uzimanje kompetencija vlasti Republici Srpskoj, neće biti laka sitaucija za nas, jer Srbija mora da razgovara sa nemačkim predstavnicima, ali Srbija mora da podržava Republiku Srpsku", rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

A sutra poslije sastanka na Andrićevom vencu, očekuje se i saopštenje Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, koji je počeo svoju dvodnevnu sjednicu. To je prva sjednica nakon objave ostavke Valentina Incka i saopštenja da će Kristijan Šmit biti imenovan za novog visokog predstavnika.