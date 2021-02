Jak zemljotres zatresao Trebinje

Po prvim informacijama evropskog portala za praćenje zemljotresa ovaj potres je bio jačine 4,3 stepena po Rihteru.

Epicentar je prema ovom izvoru bio 8 kilometara sjeverozapadno od Dubrovnika i 74 kilometra jugoistočno od Mostara.

M4.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 27 km W of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/flJM7Rz7fr

— EMSC (@LastQuake) February 24, 2021