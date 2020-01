Jahorini potreban jedinstven cjenovnik usluga tokom praznika

Na Jahorini će se stati u kraj podizanju individualnih cijena, smještaja, hrane, pića, ali i prevoza. Cjenovnik koji nije usaglašen prije sezone, ne može mijenjati ko kako hoće, jer to šalje lošu sliku i odbija turiste sa planine, poručuju iz OC. Informacija da je taksista naplatio za jednu vožnu od 2,5 kilometra 28 maraka upalila je crveni alarm na planini. Taksista o kom priča cijela Jahorina, ali i društvene mreže, za ATV kaže da je to regularna cijena koju je taksimetar pokazao, a on uredno naplatio.

“Dvadesetosam maraka koje sam ja naplatio uredno, jer je naš start na Jahorini pet maraka, bio je državni praznik, kilometar je četiri marke i to čekanje koje sam tačno otkucao, taksimetar mi je uredno baždiran, sve sam ispravno postupio i ne znam zašto me optužuju uopšte. Da li ste dali račun? Račun nisam dao, dajemo na zahtjev putnika, mušterija", izjavio je Nedeljko Đukić, taksista na Jahorini. Cjenovnik na stajalištu za taksiste postoji, ali ne postoji upozorenje da se tokom praznika cijene mijenjaju, već samo tokom noćne vožnje. U OC kažu da su taksisti poslali ružnu sliku sa Jahorine i na samom openingu, dok se oni brane da su Slovence samo upozoravali da su jedini licencirani za prevoz na planini. Ni to nije prošlo bez policijske intervencije. “Moram da kažem oko taksista da su započeli ružnom slikom na planini. Ima li smo situaciju kada smo doveli preko hiljadu Slovenaca na planinu dobijali su prijetnje zašto se voze svojim kombijem i naravno policija je reagovala, ali očekujem da se svi društveno uključimo da ne stvaramo takvu sliku, jer nismo takvi", kazao je Dejan Ljevnaić, direktor OC "Jahorina". Da samovolja pojedinaca neće se tolerisati poručuje to i premijer Srpske. Zakon o OC urediće mnoga pitanja, baš kako je OC uredio i svoje poslovanje da od hroničnog gubitaša, postane javno preduzeće za milionskim dobitkom. “Zakonom će to biti predviđeno, da se formira jedno preduzeće koje će isključivo da se bavi segmentom održavanja i pripreme same planine za normalnu upotrebu", rekao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske. Jahorina je za samo dvije godine postala jedna od deset svijestkih destinacija sa top skijalištima. Vlada RS uložila je milione u razvoj olimpijske planine za dugoročan dolazak turista. Iz OC "Jahorina" apeluju na Inspektorat Republike Srpske da pošalju što više inspektora na planinu tokom zimske sezone kako pojedinsci ne bi ugrozili sliku koja je otišla u svijet da je na Jahorini najbolji odnos cijena i kvaliteta.