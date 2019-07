Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik obišao je danas na Jahorini infrastrukturne radove vrijedne više od 33 miliona KM i potvrdio svoju podršku ubrzanom razvoju Olimpijskog centra "Jahorina".

Navodeći da neće ulaziti u pojedinačne projekte, Dodik je istakao da podržava sve što je poslovna ideja Olimpijskog centra, uvjeren da to može da bude dobro i da donosi dobre prihode i značajnu poslovnu aktivnost.

Dodik je napomenuo da je Vlada Republike Srpske odobrila sredstva za izgradnju saobraćajnica kako bi se u toku zime rasteretila komunikacija prema Jahorini.

"Do sada nije završena dionica od četiri kilometra na relaciji Lukavica-Jahorina, ali će se preuzete obaveze morati ispuniti", rekao je Dodik.

On je dodao da sredstva koja je odobrila Vlada Srpske odavno stoje na računu i čekaju da budu upotrijebljena.

"Obavijestili su me da je problem u procedurama, ali te procedure jednom moraju da se završe i od nadležnih organa ću tražiti da to završe ove sezone. Ti poslovi se ne smiju prenijeti u narednu građevinsku sezonu, posebno imajući u vidu da postoji novac da se to uradi i saznanje koliko je to važno", naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je napomenuo da je na Jahorini danas održan samit Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi /SEECP/, jer to Jahorina zaslužuje.

"Zalagao sam se da se to desi ovdje, jer vjerujem da Jahorina zaslužuje pažnju koju su pokazali predsjednici i premijeri država regiona koji su prisustvovali samitu", rekao je Dodik.

U svakom slučaju, naveo je on, to treba posmatrati kao jedinstven proces promocije onoga što se radi na Jahorini.

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić izrazio je zadovoljstvo zbog posjete predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Olimpijskom centru.

On je naglasio da bez Dodikove podrške sigurno ne bi bio realizovan nijedan projekat na Jahorini, zbog čega mu je izuzetno zahvalan.

"Nakon završenog prvog ciklusa investicija koje su obuhvatale uređivanje staza i izgradnju sistema veštačkog osnežavanja, na ovoj planini su u toku ozbiljni investicioni projekti. Pomoću više od 33 miliona KM koji se ulažu u Jahorinu biće iskazan puni potencijal ove planine", istakao je LJevnaić.

On je podsjetio da je ljetna sezona počela prije 11 dana i da su rezultati više nego odlični.

"Prihodi su ovog leta povećani za 178 odsto, a najvažnije je to što su turisti prepoznali Jahorinu kao letnu destinaciju. Najvažniji projekat je gondola, bitne su i tri nove staze, jedna će biti osnežena, a radimo i projekt alpin-kostera dužine 2,5 kilometara i on će u ovom delu Evrope biti najduži alpin-koster, kao posebna letnja atrakcija", rekao je LJevnaić novinarima.

Prema njegovim riječima, na vrhu Jahorine gradi se restoran, u izgradnji je novi ski-lift tipa "sidro" koji će imati četiri puta veći kapacitet od starog lifta.

On je dodao da je u toku i izgradnja rasvjete u dužini od pet kilometara.

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek izrazio je veliku zahvalnost Dodiku na svemu što je činio i čini da Jahorina ponovo zablista olimpijskim sjajem.

On je zahvalnost izrazio i Vladi Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću, kao i Investiciono-razvojnoj banci na pomoći i podršci Olimpijskom centru.

Prema njegovim riječima, svi oni zaslužni su što je OC "Jahorina" od gubitaša sa dugom od 21 milion KM uspjela da za dvije godine stasa u firmu koja ove godine ima 10 miliona KM vlastitih sredstava na računu.

On je zamolio Dodika da skrene pažnju nadležnim institucijama i organima da povedu računa o tome da postojeća infrastruktura neće moći da podnese izgradnju novih 70.000 metara kvadratnih u hotelsko-ugostiteljskom sektoru.

"Problem nam predstavlja i nerazumijevanje direktora preduzeća `Putevi Republike Srpske` za izgradnju putne komunikacije ka Jahorini", naveo je Elek.