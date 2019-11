Izvršni komitet SNSD-a prihvatio informaciju o programu reformi BiH

Informaciju o programu reformi BiH koju je dostavio Srpski član predsjedništva BIH Milorad Dodik prihvatio je Izvršni komitet SNSD-a. Najvažnije je, kažu, to što dokument ne prejudicira članstvo BiH u NATO. Programom smo omogućili da se odblokira imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara, kaže Dodik. Početkom decembra trebalo bi da bude održana sjednica Predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi trebalo da bude potvrđena Tegeltijina kandidatura. To znači da bi do Nove godine trebalo da bude formiran novi Savjet Ministara nakon čega se aktivira dokument koji nije suprotan politici Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

"Mislim da o tome treba razgovarati onog trenutka kada to bude valjano, kad to bude javno dostupno i mi ćemo tada kao vladajuća koalicija dostaviti jedan cjelovit uvid u sve to i naravno kao dokaz činjenicu da ovaj plan reformi nije suprotan našoj politici vojne neutralnosti. Zato ima dosta dokaza tamo i to će javnost da se upozna", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. On je naveo da je za razgovore o navednom dokumentu opredjeljujuća bila činjenica da je ranije bio sačinjen Akcioni plan za članstvo koji je imao 150 strana. ''Tu je bila predviđena reforma policije mnogo čega drugog što ne postoji u Programu reformi. Zahvalan sam i partnerima iz bošnjačke političke elite koji su ukazivali da, ako nema volje Srba i Republike Srpske, neće biti članstva u NATO. To je na neki način ugrađeno u ovu priču, što znači da nema prejudiciranja i potrebna je nova odluka", rekao je Dodik. SNSD će sa koalicionim partnerima pripremiti cjelovitu informaciju koja će se odnositi na sistem odbrane i Program reformi o čemu će obavijestiti Narodnu skupštinu. On je podsjetio da opozicija nije glasala za Rezoluciju o vojnoj neutralnosti ali i na neke izjave onih koji su trebali da budu predstavnici Republike Srpske u Sarajevu. "Pa je li vam treba bolji primjer nego kad je Mirko Šarović izjavio "mene ne zanimaju stavovi Narodne skupštine Republike Srpske ne možete vi mene obavezivati", ili, uzmite snimak pa pogledajte Mladena Ivanića koji dođe na akademiju SDA u Zenici i kaže "nije tačno da je međunarodna zajednica prenijela sistem odbrane, indirektnih poreza, sudski i tužilački savjet, to sam ja uradio, nisu oni", dodaje Milorad Dodik. Savjeta Ministara u tehničkom mandatu je u proteklih pet godina, kaže Dodik, pokušao da masovno izvrši prenos nadležnosti na nivo BiH, ali je aktuelna vlast u Republici Srpskoj sprečavala sve što je mogla. Zahvaljujući tome nisu formirana tri ministarstva. Riječ je o ministarstvavima poljoprivrede, ekologije i još jednog što je bilo dogovoreno, ali nije moglo da se realizuje jer je bila potrebna saglasnost Republike Srpske.