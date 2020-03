Izvršni komitet SNSD-a: PDP i SDS realizaciju zaključke SDA

Ponašanje SDS-a i PDP-a je realizacija zaključaka SDA. Doveli su do blokade institucija, donijeli rizične odluke za Republiku Srpsku, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

To su prvo uradili kako kaže, kroz izmjene poslovnika o radu, zastoju u odlučivanju u Centralnoj banci, ali i posljednjom odlukom o smjeni članova u Centralnoj izbornoj komisiji. Prije svega kako kaže riječ je o nepošovanju zaključaka koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, po kojoj ni jedna odluka ne bi trebalo da bude donesena dok stranci ne odu iz Ustavnog suda BiH.

"Ovo je politika koja ide za tim da se srpskom narodu i hrvatskom onemogući adekvatno predstavljanje SDS i PDP nisu adekvatni predstvanici srpskog naroda na nivou BiH. Četiri poslanika sa njihovim šefom Adilom Osmanovićem predstavljaju ono što se pokušava predstaviti kao predstavnici Republike Srpske", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Sve to SDA radi još od Dejtona kaže Dodik. Koriste podobnost i prilagodljivost SDS-a i PDP-a još od kada su ih uzeli u vlast kao izborne gubitnike i time prekršili ustavne principe uređenja BiH. Sve što su PDP i SDS ostavili iza sebe samo je na štetu srpskog narod u zajedničkim institucijama, kaže Dodik.

To govori koliko su oni jadni kada izadje Crnadak i kaže to onda to pokazuje koliko je to jadno, a recimo ostavio je u ministarstu za inostrane poslove da od sedam prvih nema ni jednog Srbina, a to je isključivo u nadležnosti ministra, mi danas imamo ozbiljne probleme da pratimo šta rade ti ljudi širom svijeta", naglasio je Dodik.

U izvršnom komitetu SNSD-a kažu da bi o djelovanju SDS-a i PDP-a suprotno zaključcima od 17. februara trebalo da raspravlja i Narodna skupština Republike Srpske. Posebno jer SDA, SDS i PDP djelujući zajedno ugrožavaju dejstonsku strukturu BiH.