Izvršni komitet SNSD-a o važnim infrastrukturnim projektima

Prioriteti su izgradnja autoputa do mosta na Rači, gasovoda, i bolnice u Doboju. Dio je to zaključaka sa sjednice Izvršnog komiteta SNSD u proširenom sastavu. Povećanje investicija je, poručuje lider stranke, Milorad Dodik, sasvim realno, s obzirom na to da javni dug Srpske sada iznosi 37 BDP-a.

"Što se tiče ovih investicija, da smo mi izvršili inventuru mogućih investicija i potreba u Srpskoj, zato je potrebno angažovati oko 7,5 milijardi, to je jedan od najcjelovitijih planova koje Srpska ima, i u ovoj godini ćemo imati oko milijardu za investicije", kaže lider SNSD-a, Milorad Dodik. SNSD je stranka čiji je stav neizostavan, ne samo u Srpskoj, i na nivou zajedničkih institucija, već i u FBiH, kaže Dodik. Tamo im se pridružio i Aleksandar Štrbac, pa u federalnom Domu naroda sada imaju četiri delegata. To, poručuje predsjednik partije, otvara put za mnoga pregovaranja. "Da bi bio referentan za predgalanje, treba grupa od šest poslanika i mi ćemo tamo pokušati da radimo da SNSD dobije jedno od važnih mjesta, ili potpredsjednika Federacije, ili na nekim drugim važnim mjestima", kaže Dodik. Neizostavna je bila priča i o ekonomskom i privrednom napretku srpskih opština u Federaciji pa su sjedinici Komiteta prisustvovali i predstavnici stranke iz Drvara. Kao jedan od njavažnijih projekata izdvojeno je otvaranje pogona "Jumko" u toj opštini, koji će 29-og januara posjetiti Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Zahvaljujući Dodiku i Vučiću interesi srpskog naroda u Federaciji su očuvani, kaže potpredsjednik partije, Nikola Špirić. "Zahvaljujući predsjedniku Dodiku i Vučiću obezbijedili smo dodatnu pažnju za Drvar i te četiri opštine, Drvar, Glamoć, Grahovo i Petrovac kroz implementaciju različitih projekata. Mi pozivamo sve pojedince, bez obzira iz koje opcije doaze na političko jedinstvo, kako bi ta pomoć koja dolazi iz Republike Srpke i Srbije bila što djelotvornija", poručuje Špirić. Izvršni komitet se dotakao i situacije u pojedinim opštinama u Srpskoj, pa je tako bilo govora i o Srpcu. Milorad Dodik kaže da SNSD-u tamo ima stabilnu skupštinsku većinu, te da su sanirani javni računi i investirano više od tri miliona KM u prošloj godini.