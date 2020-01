Izvršni komitet SNSD-a o realizaciji strateških projekata

Sanacija i modernizacija magistralnih i regionalnih puteva za šta će biti izdvojeno 300 miliona KM, prioritet je vlasti u Republici Srpskoj.

U naredne tri godine rekonstruisaće se 650 kilometara magistralnog puta. Jedan dio finansiraće banke, dok će 100 miliona KM izdovjiti preduzeće Putevi RS, poručio je nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, lider te stranke Milorad Dodik. Sve to će kaže Dodik smanjiti troškove njihovog održavanja.

"To je stvar koju smo oplanirali prošle godine. Želim da kažem da su pregovori i razgovori sa domaćim bankama završeni. 200 miliona kredita će dobiti Putevi RS, kamatna stopa će biti ispod 3 posto, a 5 godina vraćanja kredita. Imajući u vidu da se mnogo novca koristi za održavanje puteva u toku godine uvijek iznova se troši novac na istima stvarima, sada omogućava da modernizacijom i savremenim uređenjem puteva dobijemo efekeat da će biti smanjeni troškovi za održavanje", kaže lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Izvršni komitet SNSD-a danas je razgovarao i sa preduzećem Gas res o izgradnji gasovoda od granice sa Srbijom do Banjaluke. Partner Srpske u tom projektu su ruske kompanije. Još ostaje da se riješi pitanje prelaska granične linije što će koštati 200 miliona evra. Svoje planove izvršnom komitetu SNSD-a predstavilo je i rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske. Prioritete je investiranje u primarne kapacitete i projekte u vrijednosti od 800 miliona evra.

"Ove godine će početi realizacija tri važna projekta. To je dugo pričanoj priči Buk bijeloj zajedno sa Srbijom. Uskoro ćemo početi pripremni radovi, riješena su imovinsko pravna pitanja. Ugoivor za izgradnju elektrana sistema na Bistrici je već potpisan sa Kinezima i Dabar koji je košta do 200 miliona biće u ovoj godini dogovoren i početi realizacija ta tri važna energetska sistema ukupne vrijednosti oko 500 miliona evra", kaže Dodik.

Sve to kaže Dodik, pokazuje da vlast u Republici Srpskoj funkcioniše dobro, dok u BiH postoji mnogo zastoja. Oni u BiH ne nude nikakve odluke, samo uslovljavanja, poručuje Dodik. To govori i činjenica o uslovljavanju imenovanja Mlađena Božovića za Ministra za izbjeglice i raseljena lica u Savjetu Ministara BiH sa ponovnim imenovanjem Senada Bratića za potpredsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske. Ako žele to, moraju biti saglasni sa tim da SNSD ima potpredsjednika u FBIH, jasan je Dodik.

"Nivo dogovora na nivou Savjeta Ministara je završen, tamo je raspodjela tih mjesta završena, ako Bošanjaci hoće da razgovaraju o tome da se vrati Bratić za potpredsjednika Skupštine, to je njihov legitimni zahtjev, ali isto naš legitimni zahtjev je da SNSD ima potpredsjednika Federacije", kaže Dodik.

Pred SNSD-om je mnogo planova. U naredna dva mjeseca će na svim nivoima obaviti raspravu o tome kako efikasnije upravljati resursima Srpske i pokušati napraviti svoju strategiju u vezi sa tim. Kada je riječ o republičkom nivou, Dodik poručuje, da je neophodno riješiti i pitanje stranačkih imenovanja, koje je do sada bilo kako kaže, nekritičko od svih političkih partija koje su učestvovale u kreiranju kadrovskih rješenja.