Iznijeću inicijativu o priznavanju Krima dijelom Rusije

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da po stupanju na ovu dužnost namjerava da iznese inicijativu o priznavanju Krima dijelom Rusije.

"Pripajanje poluostrva Rusiji proizašlo je kao rezultat legitimnog referenduma koji je bio u skladu sa Ustavom UN. To je bio demokratski proces tokom kojeg su stanovnici poluostrva iskazali svoj stav. Osim toga, Krim istorijski pripada Rusiji i njen je sastavni dio", rekao je Dodik za rusku "Izvjestiju".

Prema njegovim riječima, paradoksalno je to što Zapad, koji se uvijek aktivno borio sa komunizmom, sada priznaje administrativno rješenje bivšeg sovjetskog lidera Nikite Hruščova.

"Ja sam lično jako zainteresovan za posjetu poluostrvu, posebno sada kada je postao dio Rusije i namjeravam da posjetim Krim čim se ukaže prilika", dodao je Dodik.

Na pitanje zar se ne boji pritiska Ukrajine, Dodik je zapitao na koga Ukrajina može da vrši pritisak, te naglasio da ta zemlja sada treba da rješava unutrašnje političke probleme, te da je uticaj Zapada na Kijev pokazao negativan i poguban efekat na tu zemlju.

On je ocijenio da Ukrajina treba da pristupi normalizaiciji odnosa sa Rusijom.

"U datoj situaciji riječ je više o pritisku Zapada", rekao je Dodik i naglasio da je sve to velika geostrateška igra.

Prema njegovim riječima, dešavanja na Krimu prošla su u demokratskoj atmosferi za razliku od otcjepljenja Kosova od Srbije. "Bez obzira na to, SAD i većina njihovih saveznika priznaju nezavisnost Kosova", naveo je on.

Dodik je rekao da bi po stupanju na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH želio da njegovi prvi sastanci budu sa predsjednicima Rusije i Srbije - Vladimirom Putinom i Aleksandrom Vučićem.

"Spreman sam da se sastanem sa ruskim liderom do kraja godine, ali tu ne zavisi sve od mene", rekao je Dodik.

Dodik, koji je dosadašnji predsjednik Republike Srpske, naglasio je da Srpska ima sadržajne odnose sa Rusijom, da je zainteresovana za nabavku medicinske opreme iz Ruske Federacije, kao i za izgradnju postrojenja za gas na teritoriji Republike, tačnije u Zvorniku, koje se trenutno projektuje, dok se u Rusiji priprema neophodna oprema, a u jesen iduće godine trebalo bi da počne sa radom.

"Osim toga, bilo bi mi veoma drago ako bi se izgradio rusko-srpski humanitarni centar, kao i onaj koji radi u Nišu u Srbiji. I to ću pitanje postaviti", dodao je Dodik.

Dodik je potvrdio da je Vladimir Putin veoma popularan u Republici Srpskoj i da narod mnogo uvažava i voli jaku Rusiju koju je on sazdao.

"Rusija se pridržava pravedne politike, ona štiti i podržava međunarodno pravo, konkretno kada je riječ o podržavanju relevantnih rješenja Savjeta bezbjednosti UN, kao i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi volimo Rusiju ne zato što nas ona podržava, nego što se ona jasno pridržava međunarodnog prava u svojoj spoljnoj politici", dodao je Dodik.

Govoreći o nedavnom slučaju zabrane ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu, Dodik je naglasio da će smijeniti sve Srbe koji su bili odgovorni za donošenje tog rješenja.

On je dodao da bez saglasnosti srpske strane takvi "spiskovi nepoželjnih lica" ne mogu postojati, te izrazio uvjerenje da će to pitanje uskoro biti riješeno.

"To će biti jedno od prvih pitanja koje ću uključiti u dnevni red. Namjeravam da poništim te spiskove i tada gospodin Prilepin može doći u BiH. Ja imam veoma pozitivno mišljenje o tom čovjeku, ja sam ga nagradio ordenom Republike Srpske i želim da mu ga što prije uručum", dodao je Dodik.

Govoreći o misiji Eufora Altea u BiH, Dodik je rekao da trenutno ne postoji nikakva potreba za njihovim prisustvom, navodeći da je u njihovom sastavu nekoliko hiljada ljudi koji su pred izbore bili pojačani raznim specijalistima, pri čemu je riječ faktički o miješanju u izbore.

Osim toga, kako je rekao, neophodno je ukinuti mandat visokom predstavniku u BiH, kao i strane sudije u Sudu BiH.

"Kada slušamao zapadne političare koji govore o cjelovitosti i suverenitetu BiH, za sve nas koji poznajemo situaciju to je prosto cinično. Kako se može zemlja zvati suverenom ako u njenom sudu sjede stranci, to je protektorat", dodao je on.

Govoreći o NATO-u, Dodik je poručio da nikada neće glasati za inicijativu o pridruživanju BiH toj alijansi.

"To je moja obaveza i to znači da BiH ne može pristupiti toj organizaciji. Nisam protiv toga da naši vojnici učestvuju u međunarodnim misijama koje imaju mandat UN, ali nećemo dozvoliti priključivanje Natou jer Republika Srpska zastupa očuvanje neutralnosti.

Dodik je rekao da Srpska želi da formira međunarodnu nezavisnu komisiju koja će utvrditi istinu i činjenice o tome šta se dešavalo u Srebrenici 1995. godine, a koja će uključivati ljude od autoriteta, koji se bave postkonfliktnim pitanjima.

"Želimo da u taj posao budu uključeni ne samo Srbi, Bošnjaci i Hrvati, nego i stručnjaci iz Rusije, SAD, Kine, Izraela i drugih zemalja. Rezultat rada komisije treba da bude objektivna analiza događaja, koju ćemo prihvatiti", rekao je on.