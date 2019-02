Izmjene Zakona o porezu na dobit uskoro pred poslanicima

Sve što privrednici budu ulagali u opremu i proizvodna postrojenja - neće biti oporezovano, ako poslanici na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvoje izmjene Zakona o porezu na dobit, koji je trenutno u formi nacrta. U ministarstvu očekuju da će na ovaj način stimulisati proizvodnju.

"Sve ono što se uloži u opremu i postrojenja neće biti oporezovano, a vodili smo se idejom i činjenicom da je naša privreda još uvijek jako tehnološki zaostala", istakla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Vlada Srpske se konsultovala sa poslovnom zajednicom oko toga koje su najbolje mjere za preporod proizvodnje, ali se moglo još sveobuhvatnije tome pristupiti, ocjenjuju poslodavci. Imamo i rješenje za potencijalne zloupotrebe, kaže Saša Trivić.

"Naš prijedlog je da se kod investiranja za građevinske objekte ograniči maksimalno priznavanje iznosa po kvadratnom metru, što je spriječavanje na neki način moguće zloupotrebe. Tako da, mislim da Vlada obzirom na situaciju gdje nam trebaju investicije, kroz ovu mjeru treba na neki način podstaknuti investicioni ciklus u Republici Srpskoj", istakao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Država je i dalje veći investitor nego privatni sektor, zato smatramo da se ni ulaganja u objekte ne bi trebala biti oporezivana, smatra Trivić. Nisu sasvim zadovoljni ni u Privrednoj komori - ali očekuju da će svi detalji biti utanačeni u parlamentu.

"Privredna komora Republike Srpske ukazivala je na neophodnost da se poreske osnovice oslobode sva ulaganja, ne samo ulaganja u opremu i postrojenja, tako da očekujemo - s obzirom da se radi o nacrtu zakona - i da on podrazumijeva dodatnu proceduru do konačnog usvajanja, da ćemo kroz tu proceduru doći do najboljih mogućih rješenja", istakao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Prema analizama resornog ministarstva, ako bi zakon bio usvojen u ovom obliku, prihod u budžetu Srpske bi bio umanjen za 5,4 miliona maraka godišnje.