Izmjene Zakona o javnom redu i miru podigle prašinu

Uskoro bi se pred poslanicima mogle naći izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru. Sve je još u formi Nacrta o kom će raspravljati na idućoj sjednici Narodne skupštine 16. aprila. Predsjednik parlamenta priznaje da su mišljenja o izmjenama za sada podijeljena, ali da ima dovoljno vremena da svi zauzmu svoj stav dok ne stigne u formi prijedloga.

"Treba dobro da se rastumači šta se pod kojim pojmom podrazumjeva, pa da bi relevantno mogli da odlučujemo. Svakako je da građanska prava treba da budu zaštićena, i svih profesija, pogotovo kada je riječ o medijima. Svakako je da ima dovoljno vremena do donošenja prijedloga i svi mogu da učestvuju u tome i da zauzmu svoj stav," rekao je Nedeljko Čubriloić.

Jedna izmjena posebno je podigla prašinu. I to ona kojom se propisuje da će svi koji budu ometali službeno lice u vršenju dužnosti biti kažnjeni novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka ili 60 dana zatvora. U PDP-u kažu da je ometanje službenih lica već regulisano Krivičnim zakonom, pa da za ove izmjene nema potrebe.

"Mislimo da je ovo dupliranje pravnih normi, da je potpuno nepotrebno i da će dovesti ne samo do zabune u eventualnoj primjeni ukoliko bude prihvaćeno, nego i do značajnog narušavanja standarda i ugrožavanja prava slobode građana u Republici Srpskoje," rekao je Perica bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Do prijedloga zakona može doći do promjena, kaže to ministar unutrašnjih poslova. Uvjerava da su ideju preuzeli iz drugih zemalja.

"Ovo je nacrt koji će ići u Narodnu skupštinu Republike Srpske o kom će biti rasprava. Vjerovatno u prijedlogu može doći i do određenih izmjena,vidjećemo kako će se skupština izjasniti po tom pitanju, pa ćemo vidjeti šta će biti krajnji zakon kada on bude na snazi. Smatramo da niko nema pravo da smeta i ometa predstavnike države svih institucija da rade svoj posao, a to svakako nije udar na medije," rekao je Dragan Lukač.

Izmjenama je dodato i da će upozoreno lice kojem je naređeno da prestane sa ometanjem, a to nastavi da radi, po hitnom postupku biti sprovedeno u sud. Vlada je u obrazloženju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru navela da je bilo potrebno dograditi određena rješenja, i ustanoviti nova, a s ciljem preventivnog djelovanja i potpunije primjene Zakona u praksi.