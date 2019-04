Izborni zakon treba mijenjati

Na nedavnim stranačkim sastancima, predstavnici SNSD-a i opozicionih stranaka se možda nisu dogovorili oko učešća u vlasti - ali zato su se svi složili da je potrebno mijenjati izborni zakon. Lider PDP-a želi temeljite promjene.

"Mi mislimo da treba uvesti način kako da se skeniraju glasački listići, da bismo dobili odmah rezultate izbora, uvesti video nadzor nad radom biračkih odbora, redefinisati rad biračkih odbora i omogućiti da tu budu samo predstavnici parlamentarnih stranaka, tj. onih koje participiraju u lokalnim parlamentima, jer bismo na taj način smanjili trgovinu biračkim odborima od strane stranaka koje se formiraju samo zbog toga," rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Da se zakon pod hitno treba mijenjati, slažu se i u najvećoj opozicionoj partiji. SDS smatra da je konačno sazrelo vrijeme da se promijeni izborni zakon, jer neke stvari koje se dešavaju neposredno nakon izbora, kažu, čine cijeli proces besmislenim.

"Ako vi kroz čitavu tu aktivnost od četiri godine postignete neki rezultat, i onda neko sa dva-tri poteza finansijske prirode to sve anulira, to obeshrabruje i narod i političke partije koje to doživljavaju," kaže Nemanja Vasić, potpredsjednik SDS-a.

Partije se slažu i oko toga da bi mandat trebalo da pripada stranci, a ne pojedincima - da bi se smanjila postizborna trgovina mandatima. Za socijaliste, prioritet su strožiji uslovi za osnivanje političkih stranaka - jer se mnoge registruju samo da bi dobro unovčili svoje mjesto u biračkom odboru.

"Mi imamo probleme da se ogroman broj političkih subjekata prijavljuje bez ikakvih šansi da na izborima uspiju, a poslije toga se njihovo registrovanje kao političkog subjekta koji je učestvovao na izborima pretvori u jednu grubu, vrlo prljavu, trgovinu sa učešćem predstavnika u biračkim odborima," rekao je Petar Đokić, predsjednik SP.

Posmatračka misija OEBS-a je prošlog decembra u svom izvještaju takođe dala dosta primjedbi na izborni proces. I oni su zaključili da se izborni zakon u BiH pod hitno treba mijenjati.