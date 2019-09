Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica poručio je da izborni pobjednici unutar srpskog naroda treba da određuju ko će imati koliko ministara u Savjetu ministara, a ne poslanik SDA u parlamentu Republike Srpske Edin Ramić i njegova stranka.

Komentarišući izjavu Edina Ramića da će SDA adekvatno odgovoriti SNSD-u na smjenu potpredsjednika parlamenta Srpske Senada Bratića i da je moguće da će SNSD dobiti ministarstvo manje u Savjetu ministara prilikom formiranja vlasti na nivou BiH, Mazalica je rekao Srni da bi Ramić trebalo da se zapita zašto su oni programskom deklaracijom SDA praktično izazvali Bratićevu smjenu.

"Ramić ne treba da stavlja u istu ravan broj ministara iz reda srpskog naroda u Savjetu ministara, ko god to bio i predstavljao srpski narod. Po svemu sudeći, to mogu biti samo pobjednici na proteklim izborima, a to je koalicija okupljena oko SNSD-a", istakao je Mazalica.

On kaže da Ramić treba da shvati da je prošlo vrijeme aga i begova kada su

muslimani u BiH nešto davali ili oduzimali Srbima i drugim hrišćanima.

"Mi živimo danas u BiH koja je dejtonska, u kojoj imamo dva entiteta i tri konstitutivna naroda, gdje Srbi biraju svoje predstavnike", istakao je Mazalica.

Edin Ramić, koji je i potpredsjednik SDA, rekao je juče u Narodnoj skupštini Republike Srpske da će ta stranka adekvatno odgovoriti SNSD-u na smjenu Bratića, te da je moguće i da će SNSD dobiti ministarstvo manje u Savjetu ministara prilikom formiranja vlasti na nivou BiH.

On je rekao da SNSD "neće disciplinovati SDA i da će se ta stranka u to ubrzo uvjeriti".