Izborni cilj: Osvojiti 55 do 60 odsto glasova

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je danas u Istočnoj Ilidži, nakon sastanka sa koalicionim partnerima, da im je izborni cilj da na predstojećim izborima osvoje 55 do 60 odsto glasova.

Cvijanovićeva je naglasila da je ovo bio veoma uspješan koalicioni sastanak na kojem su utvrđeni partijski zadaci i zajedničke aktivnosti tokom kampanje.

"Utvrdili smo kapacitet naše koalicije i izborni cilj, a to je između 55 i 60 odsto osvojenih glasova. Sigurna sam u to, naročito nakon ovoga što smo danas čuli, sumirajući rezultate rada i prema tome kakvo je raspoloženje ljudi", istakla je Cvijanovićeva i dodala da je to realno.

Prema njenim riječima, ne postoji ništa što je obećano na području Istočnog Sarajeva, a da nije izvršeno, od velikih projekata kao što je izgradnja novog objekta Bolnice do svega što se realizuje u opštinama u sastavu grada.

"Mislim da imamo pravo da tražimo podršku građana. Sa druge strane, imamo politički blok koji nije ništa ostavio. Četiri godine su na vlasti u Sarajevu i ne postoji nešto iza čega mogu stati i reći da su tu dali svoj doprinos i da je bolje nego ranije", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je danas ocijenjeno da nema potrebe osvrtati se na razne spinove, konstrukcije i izmišljotine lansirane radi diskreditovanja pojedinih kandidati, što je sada očito na sceni.

Cvijanovićeva je poručila da će koalicija raditi svoj posao zajedno sa narodom i "ide u još jednu veliku pobjedu za Republiku Srpsku, za jake institicije, bolje plate, za više zaposlenih, za bolje penzije, za izgrađene objekte širom Srpske", te istakla da će to i ostvariti, kao i do sada.

"Imamo cijeli plan aktivnosti šta ćemo raditi u narednom periodu. Mnogo je posla pred nama, da izgradimo Republiku Srpsku po mjeri svakog građanina", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o sastanku sa aktivistima SNSD-a Istočna Ilidža, Cvijanovićeva je naglasila da će oni nositi najveći teret svih ovih političkih aktivnosti u narednom periodu.

"To su ljudi bez kojih ne može da se realizuje politika SNSD-a. Uvijek govorim ljudima iz našeg rukovodstva - poštujte svakog svog aktivistu, a onda poštujte i svakog građanina. To je naša obaveza", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da "oni koji ne vole Srpsku stanuju u sarajevskoj čaršiji, u mnogim ambasadama, sa njima šuruje opozicija i zbog toga nisu imali i neće imati nijedan politički rezultat".

"Trn u oku svima koji ne podnose Republiku Srpsku su upravo rezultati koje smo postigli, jedinstvo koje imamo, sve što smo uradili i što ćemo da učinimo za Srpsku, a pogotovo što smo Srpskoj dali snagu da ima pravo da misli i da kaže ono što misli kroz svoje institucije", poručila je Cvijanovićeva.