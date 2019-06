Izbori u SDS-u: Ko će dobiti podršku delegata?

Delegati će, sredinom juna, tajnim glasanjem izabrati prvog čovjeka stranke, a po svemu sudeći, biraće između dvojice kandidata. Iako su četvorica potencijalnih kanidadata Mirko Šarović, Vukota Govedarica, Milan Miličević i Mićo Mićić, kako tvrde naši izvori, iza zatvorenih vrata dogovarali da pred skupštinu izađe samo jedan kandidat, sve su manje šanse da tako i bude.

Nekoliko gradskih i opštinskih odbora SDS-a zvanično je podržalo svoje favorite, ali većina se još nije izjasnila. Bijeljinski SDS predložio je Miću Mićića za kandidata, koji će se, tvrde izvori iz stranke, odreći kandidature i podršku dati Milanu Miličeviću. To znači da će lider teslićkog SDS-a, ukoliko zvanično postane kandidat, najvjerovatnije dobiti podršku i 42 delgata iz Bijeljine.

S druge strane, Govedarica ima podršku banjalučkog SDS-a koji večeras bira novo rukovodstvo. Svi delegati, tvrde izvori iz stranke, neće dati glas za Vukotu Govedaricu ukoliko se njegovo ime nađe na izbornoj listi.

"Ali i u jednom i u drugom i u trećem i u četvrtom slučaju mi imamo problem sa liderstvom. Jer šta se dešava, SDS je trenutno posljedica onoga što se zbiva, kada međunarodna, tzv. zajednica odnosno zemlje NATO-a, zemlje EU i SAD se dohvate nekog domaćeg projekta", smatra Danijel Simić, osnivač portala Frontal.rs.

Govedarica bi mogao da dobije glasove delegata iz Doboja, dok je gotovo sigurno, tvrde izori, da će delegati iz Teslića, Stanara i Petrova glasati za Miličevića. Miličevića će pored stranačkih odbora u Tesliću, Šamcu, Sokocu i Palama, podržati i Prijedor i Gradiška.

Mirka Šarovića do sada je za kandidata predložio samo prnjavorski SDS. Dosadašnji lider stranke, dobio je podršku odbora u Novom Gradu. Izvori tvrde, da je Govedarica, koji je za kandidata predložio Mirka Šarovića, sve vrijeme lobirao stranačke odbore u svoju korist.

"Mi sad trenutno imamo situaciju da je Vukota Govedarica obećao da će u bilo kojem slučaju i da postane i da ne postane predsjednik Republike Srpske - da će on podnijeti ostavku. On sad nastupa sa takvih pozicija, to je legitimno da izađe na izbore, da unutar same stranke ljudi najbolje ocijene koliko su njegova obećanja dobra ili nisu", ocijenio je Simić.

Interesantno je i to što Šarović nije dobio podršku područja iz kojeg dolazi, jer su Pale, Sokolac i Istočna Ilidža stali iza Miličevića. Naši izvori tvrde i to da Miličević, pored toga što ima veću podršku stranačkih odbora, ima i veću podršku delegata. Prema njihovim tvrdnjama, Miličevića će, ukoliko zvanično bude kandidat za predsjednika stranke, podržati oko 250 delegata.