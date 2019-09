Izbor gradonačelnika u Istočnom Sarajevu ujedinio sve političke stranke

Grad Istočno Sarajevo uskoro bi mogao da dobije izmjenu Izbornog zakona koji se odnosi na direktni izbor gradonačlenika. Već tri mjeseca traju aktivni pregovori političkih stranaka koje participiraju u skupštini grada kako bi se došlo do izmjene člana izbornog zakona.

Do sada, gradonačelnik je biran tako što izborna većina predloži i usvoji ime samo jednog kandidata. U SNSD-u se zalažu za novi Zakon Grada koji bi podrazumjevao i izmjenu Izbornog zakona RS. Na taj način, tvrde u SNSD-u, jedino je moguće ojačati poziciju grad i funkciju gradonačelnika.

“Time povećali njegovi reprezentativnost slobodno mogu reći, njegov autoritet, pojačali snagu grada, jer ako imate gradonačelnika koji je izabran glasovima građana na području šest opština, onda taj gradonačelnik i odgovara tim građanima i ima obavezu da odgovara ljudima koji su za njega radili u izbornom smislu i koji su ga podržali na dan izbora, ovako gradonačelnik može da bude bilo ko", kaže Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo(SNSD).

I dok u SNSD-u smatraju da ima dovoljno vremena da do lokalnih izbora Narodna skupština RS donose novi zakon o Gradu i izmjeni izborni, u PDP-u sve prepuštaju parvnicima. Aktuelnom gradonačelniku Nenadu Vukoviću svidjela se ideja da se pozicija prvog čovjeka grada direktno bira putem izborne volje građana.

Što se tiče njega lično, kaže da je spreman da izađe bilo kom kandidatu na crtu.

“Ja sam spreman, imam određenu vrstu samopouzdanja, ako hoćete i ličnog, i partiskog, i u tom smislu, kad god da budu izbori, i koji god format izbora da bude, mi ćemo svakako imati kao politička organizacija, i ja lično učešće na tim izborima", Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva(PDP).

Zanimljivo je da od direktnog izbora ne bježe ni u SDS-u. Kažu da će podržati takav prijedlog izmjene novog Zakona grada i izbornog zakona, ako se ne kosi sa pravnim procedurama.

“Ukoliko to bude moguće i ukoliko to bude stav svih političkih partija u sastavu grada Istočno Sarajevo, naravno da ćemo i Srpska demoktarska stranka dijeliti to mišljenje i da će podržati takav način izbora", rekao je Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža (SDS).

Kako ATV nezvanično saznaje Narodna skupština RS, već u oktobru bi mogla da raspravlja o Zakonu grada i mogućnostima izmjene člana Izbornog zakona RS kojim bi se omogućilo direktno biranje gradonačlnika u Istočnom Sarajevu.

Spekuliše se da bi SNSD, kao najjačeg kandidata mogao da kandiduje za tu poziciju sadašnjeg načelnika Istočnog Novog Sarajeva i predsjednika gradskog odbora Ljubišu Ćosića. PDP-ov Nenad Vuković, već je za ATV potvrdio svoju kandidaturu, dok se u SDS-u pominje ime načelnika opštine Sokolac Milovana Cicka Bjelice kao najozbiljnijeg kandidata.