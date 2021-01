Iz Srpske poručuju: Izetbegović otkrio svoje pravo lice

Za Bakira Izetbegovića Srbi su vjerovatno loš narod zato što devedesetih godina nisu pristali na realizaciju 'Islamske deklaracije' njegovog oca Alije Izetbegovića, i zato što danas ne pristaju na realizaciju dekalaracije SDA prema kojoj u BiH nema mjesta za Srbe i Hrvate, kao ni za Republiku Srpsku, poručuju iz SNSD-a.Loši su mu i što uporno biraju Milorada Dodika za svog lidera, a ne one koji su po njegovoj volji.

Sve ovo izgovorio je Bakir Izetbegović, lider SDA gostujući na Federalnoj televizije. Oštre i brojne reakcije stižu iz Republike Srpske.

U toj izjavi vidi se vjekovni kompleks konvertitstva i izdaje koju su Izetbegovići počinili napuštajući pravoslavlje da bi sačuvali imovinu - poručuje srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

On za Bošnjake kaže ne misli isto, nisu loš ali su pomalo nesrećan narod. Ipak Izetbegoviću čestita na iskrenosti koju je konačno pokazao i otkrio kakvi Srbi su prihvatljivi za njega i SDA - samo oni podobni i u službi bošnjačkih interesa. Podsjetio je Dodik Izetbegovića da su brojni Srbi dali Sarajevu najbolje što su imali, od univerzitetskih profesora do ljekara. Sarajevo je ličilo na grad najviše zbog takvih Srba a koje je ideologija njegovog oca protjerala ili pobila.

"Ja ne mislim da je bošnjački narod loš, naprotiv, dobar su i pomalo nesrećan narod. Nije mi palo na pamet da o narodu sudim na osnovu Bakira Izetbegovića i nekih njegovih prethodnika, koji su zarobljeni u viševjekovnoj mržnji prema Srbima i svemu što je srpsko. Moram da priznam da mi nije jasan mazohizam koji Bakir Izetbegović ispoljava ne dozvoljavajući tim istim, kako kaže, lošim Srbima da napuste BiH. Ili Izetbegović ima namjeru da mu ostavimo zemlju i kuće a da svi kolektivno odemo odavde. Taj film neće gledati, to se neće dogoditi, jer sve svoje nosićemo sa sobom, svoje kuće, zemlju i Republiku Srpsku", izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Za Bakira Izetbegovića Srbi su vjerovatno loš narod zato što devedesetih godina nisu pristali na realizaciju 'Islamske deklaracije' njegovog oca Alije Izetbegovića, i zato što danas ne pristaju na realizaciju dekalaracije SDA prema kojoj u BiH nema mjesta za Srbe i Hrvate, kao ni za Republiku Srpsku, poručuju iz SNSD-a. Loši su mu i što uporno biraju Milorada Dodika za svog lidera, a ne one koji su po njegovoj volji.

"Poslije sramne izjave Bisere Turković, koja je srpski narod uporedila sa nacistima, a Milorada Dodika sa Adolfom Hitlerom, i poslije još skandalozne izjave Bakira Izetbegovića da su 'Srbi loš narod' mislim da samo onim najnaivnijim u Republici Srpskoj i BiH, ali i međunarodnoj zajednici nije jasno šta je cilj bošnjačkog rukovodstva, a to je BiH bez Srba i Hrvata, BiH bez Republike Srpske i BiH u kojoj se pitaju isključivo Bošnjaci. Mi na to nikada nećemo pristati i dok god je tu SNSD, RS će da psotoji, Republika Srpska će da traje jer je to izraz i volja srpskog naroda", izjavio je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

"Ta izjava je čist fašizam, nažalost, takve izjave su uvod u genocid i uvijek bile kroz istoriju, jer upravo su takve izjave proizvod dehumanizacije čitavog jednog naroda. Znači on nije rekao da su Srbi loši političari, da su Srbi loši glumci, Srbi loši pjevači. On e uključio čitavu jednu etničku zajednicu u svoju kategorizaciju Srba kao lošeg anroda uključujući i dijete tek rođeno u koljevci", rekao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

Reakcije stižu i iz Srbije.

Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije, kaže da izjava Bakira Izatbegovića ne doprinosi stabilnosti regiona.

Postoje ljudi kojima je prošlost jedina budućnost kaže Dačić.

"Ja ne znam kakav je koji narod, ali jednu stvar znam, da mi drugi i bolji narod jedni od drugih nemamo, jer živimo jedni pored drugih, odnosno neću da kažem da živimo jedni pored drugih mi živimo jedni sa drugima", kazao je Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije.

Ovaj put Izetbegovićeve riječi zaboljele su i opoziciju, kažu neki narodi su zaboravili da su nastali od Srba. Mlaka reakcija stize i iz OHR-a i američke ambasade i to tek nakon pitanaja medija iz Republike Srpske. Sve što su imali da kažu stalo je u jednu rečenicu- nema mjesta za upotrebu jezika koji promoviše netoleranciju i podriva međusobno povjerenje i razumijevanje, dok su za daleko blaže izjave iz Republike Srpske godinama stižale prijetnje i kazne.