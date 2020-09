Iz SNSD-a poručuju: NSRS uvijek mora podržati srpskog člana Predsjedništva BiH

Narodna skupština Republike Srpske mora da podrži srpskog člana Predsjedništva BiH, pa makar on podigao veto na vremensku prognozu - poručio je Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH. Kovačević podsjeća da će uskoro na dnevnom redu u Predsjedništvu biti i priznanje samoproglašenog Kosova, na koje će Milorad Dodik uložiti veto. Poručuje da ga ne bi čudilo da opozicija čak i protiv toga glasa.

"Vidjećemo da li će opozicija u ovoj situaciji možda glasati drugačije, ali ne bi nas iznenadilo da i ovaj put glasaju i za priznanje Kosova, kao što su glasali za mnoge druge stvari, jer njima je očigledno potpuno OK da se preglasava Republika Srpska i da se preglasava srpski član Predsjedništva. Nama to nije OK, vjerujem da ni građanima Republike Srpske to nije OK", kaže Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH.

Posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske i odbrana nacionalnih interesa su bili u fokusu emisije ATV-a "Direktno". Poslanici opozicije, nakon što su u prethodnim slučajevima uglavnom bili protiv inicijativa Milorada Dodika, sada okreću ploču i kažu - podržaće njegov veto, ako do toga dođe.

"Nema nijedne dileme, ukoliko dođe do preglasavanja, ukoliko druga dva člana Predsjedništva BiH budu glasala za priznanje Kosova, a gospodin Dodik kao član Predsjedništva iz Republike Srpske protiv toga, dakle unapred izjavljujem da ćemo podržati takvu njegovu izjavu", kaže Perica Bundalo, predsjednik Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"A kad je pitanje Kosova - ja mislim da to jednog člana Srpske demokratske stranke ne morate da pitate. Naravno da nećemo podržati nikakvo priznavanje Kosova", kaže Zoran Vidić, zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prvi čovjek Kluba poslanika SNSD-a podsjeća opozicionare da preglasavanje srpskog člana Predsjedništva znači preglasavanje stavova naroda Republike Srpske, i da je to u svakom slučaju više nego dovoljno da se pokrene vitalni entitetski interes. Igor Žunić ocjenjuje da ima dosta poslanika, naročito u redovima opozicije, koji se u parlamentu igraju politike i od svake sjednice prave predstavu za javnost - a ignorišu važnost pitanja od nacionalnog interesa.

"Uvijek mi je krivo što opozicija nije postavila pitanje zašto u prošlom mandatu u Vijeću naroda potegnu vitalni nacionalni interes Bošnjaka 44 puta. To nije nikome bio problem, i to nije mehanizam koji će se potrošiti, a ljudi su to koristili za najbanalnije stvari. Jer na to imaju pravo", kaže Igor Žunić, predsjednik Kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Redovna sjednica Predsjedništva BiH će biti održana u četvrtak, 17. septembra - a odmah nakon nje slijedi vanredna, na kojoj će biti riječi o KosovU. Srpski član Predsjedništva je već najavio da će glasati protiv priznanja Kosova i tražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u parlamentu Srpske. Milorad Dodik poručuje da je zahvalan Komšiću za ovu inicijativu, jer je, kaže, ovo dobra prilika da se dođe do situacije da svi u BiH moraju reći "mi ne priznajemo tzv. Kosovo".