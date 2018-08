Iz Republike Srpske oštre osude napada na načelnika opštine Vukosavlje

Iz Republike Srpske, ali i OHR-a, danas stižu najoštrije osude napada na načelnika opštine Vukosavlje Borislava Rakića, dok je sa drugovima bio na svom imanju u federalnoj opštini Odžak.

To što je na Rakića pucano iz vatrenog oružja, jasna je poruka da Srbi u Federaciji nisu bezbjedni, poručuju predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Traže da policija hitno pronađe i sankcioniše napadače.

"Pucao je Bošnjak i to mi je rekao čovjek za kojeg oni znaju ko je. To govori o tome šta se dešava na prostoru Federacije, ne Republike Srpske. On je čovjek koji ima imovinu na prostoru Federacije i te imovine se nije odrekao. Ode tamo sa svojim prijateljima i doživi tako neugodan događaj. Naravno, tražim adekvatnu kaznu za počinioca", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

"Određena upozorenja prema onima koji su povratnici ili ljudi koji dolaze iz Republike Srpske, da obiđu i da budu na svojim imanjima koje imaju, a nalaze se u Federaciji. Osuđujem, naravno, kao i što sve osuđujem, gdje god se pojavi bilo kakav od vandalizma, pa do definitivno ozbiljnog ugrožavanja bezbjednosti", istakla je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica najoštrije je osudio napad i ocijenio da je to napad na Republiku Srpsku. Oglasio se i ministar Petar Đokić s porukom da se takvi incidenti ne dešavaju u Republici Srpskoj, ali da je očigledno da su Srbi obespravljeni van granica Republike.

"Imajući u vidu da je u pozadini motiv napada to što se radilo o okupljanju Srba povratnika na području opštine Odžak. Mislim da je neprimjereno danas 20 i više godina poslije rata imati takve pojave. U Republici Srpskoj nema takvih incidenata. Republika Srpska je stvorila potpun bezbjedonosni okvir", naglasio je Petar Đokić, ministarsar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

Ambasada SAD u BiH poziva nadležne organe da sprovedu istragu o napadu na načelnika opštine Vukosavlje. Iz Kancelarije visokog predstavnika poručuju da je u BiH potrebno uspostaviti atmosferu tolerancije.