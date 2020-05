Ivetić: Ljekari sumnjaju da general Mladić ima unutrašnje krvarenje

Dragan Ivetić, branilac generala Ratka Mladića, izjavio je da je Mladićeva odbrana zatražila od sekretarijata i Žalbenog vijeća Mehanizma u Hagu da general hitno bude prebačen u bolnicu zbog sumnje da ima unutrašnje krvarenje.

Ivetić je naveo da je generalu Mladiću hemoglobin sa nešto iznad šest, odjednom pao na 4,9, pri čemu su normalne vrijednosti između osam i 11.

On je za današnje "Večernje novosti" rekao da su, na osnovu podataka iz izvještaja pritvorskih ljekara, trojica nezavisnih specijalista, jedan iz SAD i dvojica iz Srbije, zabrinuti da generalu prijeti i smrtni ishod ako se ništa ne učini.

"Sva trojica su dala isti zaključak da tretman koji su predložili pritvorski lekari, a koji je tajan za javnost, nije dovoljan da mu se popravi stanje. S obzirom na to kako mu se naglo tokom oporavka od operacije debelog creva pogoršao nivo hemoglobina, oni veruju da bi uzrok moglo biti unutrašnje krvarenje. Zbog toga je neophodno da se general prebaci u bolnicu na ispitivanje da mu se postavi dijagnoza i, ako je potrebno, da se uradi nova intervencija", rekao je Ivetić.

On je naveo i da odbrana zahtjeva da se omogući da se prije statusne konferencija zakazane za 29. maj, sretne sa Mladićem, kako bi se pripremili, kao i da tokom statusne konferencije budu u istoj prostoriji da bi se mogli konsultovati.

"Neprihvatljivo je da na statusnoj budemo odvojeni i da komuniciramo telefonom. To je protiv pravila i Mladić za to nije dao saglasnost. Mi moramo biti zajedno, jer on nema sve papire kod sebe. On ne zna ni šta mu je sa zdravljem, jer dokumentaciju dobija na holandskom, a ne na srpskom", istakao je Ivetić.

Advokat je naveo i da ga general, putem telefona, ne čuje zbog smetnji na vezi, odnosno jer "telefon krči".

"Linija je navodno tajna, a desilo se kada smo pričali da mu je glavni pritvorski ljekar ušao u sobu, pa je još uzeo telefon da priča sa mnom. Kasnije je u posebnoj sobi bio uključen spikerfon i dok sam pričao sa generalom još tri službenika su bila unutra", naveo je Ivetić.

Ivetić je dodao da je odbrana predložila da on kod Mladića uđe sa maskom i rukavicama i da se prethodno testira na kovid-19.

"U Holandiji su već u nekim predmetima dozvolili advokatima da uđu kod klijenata u pritvor, a optužene su dovodili i u sud. Evo pitam sad: šta je razlog što meni ne dozvoljavaju da vidim Mladića i da se adekvatno pripremimo za statusnu konferenciju?", upitao je Ivetić.