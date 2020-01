Ivanić za ATV: Novogodišnja noć bila burna, dogodila su se tri napada na policijske službenike

"Novogodišnja noć bila je burna. Mi smo na vrijeme našim organizacionim jedinicima na terenu naložili sprovođenje planskih pojačanih mjera i aktivnosti u periodu od 20. decembra do 20. januara. Te aktivnosti treba da budu preventivnog karaktera, kako bismo spriječili dešavanje bezbjednosnih događaja, a ukoliko do njih dođe da adekvatno reagujemo. Ono što je interesantno jeste da je u novogodišnjoj noći došlo do tri napada na policijske službenike. Činjenica je da u toj noći dolazi do konzumiranja alkohola i opuštanja. Sva tri napada izvršena su upravo pod dejstvom alkohola. U tim napadima, policijski službenici su zadobili povrede, a bilo je i primjene represije, odnosno vatrenog oružja", izjavio je Dalibor Ivanić, načelnik Uprave policije MUP-a Republike Srpske, tokom gostovanja u Centralnim vijestima ATV-a.