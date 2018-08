Istorija nas opominje

Povodom konstantnih pritisaka, ultimatuma i prijetnji da se problemi na Balkanu između Hrvata, Bošnjaka i Albanaca sa jedne strane i Srba sa druge strane, riješe što, "Čast Otadžbine" je izdalo saopštenje.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Neke velike zapadne sile, sve većim pritiscima i ultimatumima traže da se u određenim rokovima problemi na Balkanu, između Hrvata, muslimana i Albanaca sa jedne strane i Srba sa druge strane, reše što pre i to onako kako oni smatraju da treba, a sve mimo već postojeće rezolucije UN i protivno međunarodnom pravu. Istorija je učiteljica života i da bi shvatili današnja dešavanja na Balkanu, morali bi se podsetiti na istorijske događaje u proteklom stoleću, vezane za srpski narod.

Ta pitanja su za Srbe uvek bila sudbonosna i životno važna. U svim tim događanjima od Balkanskih ratova do velikog građanskog rata i raspada najveće srpske iluzije SFRJ, srpski narod je uvek trpeo najveće gubitke i bio žrtva hegemonističkih ciljeva Engleske (izlazak na Egej), Austrougarske (istočno pitanje), Nemačke, u zadnje vreme ponovo Turske i njihovih satelita. Uvek smo bili saveznici pravdoljubivom svetu i tvrdili da je pravo i pravda na našoj strani, a aktima o završetku tih ratova bivali oštećeni, od sprečavanja izlaska Srbije na more 1912.godine do toga da smo izvršili navodnu agresiju na Hrvatsku i BiH 1991. I 1992. godine.(agresija na vlastite teritorije).

Sve današnje susedne države, nekadašnje članice SFRJ, su stvorile države u granicama koje su imale i sve su postale skoro etnički čiste. Jedino srpski narod nije rešio svoje nacionalno pitanje (sada doduše u manjem broju živi u šest država) a stotine hiljada Srba iz tih država je proterano sa svoja ognjišta i izbeglo u Srbiju i Republiku Srpsku. Cilj velikih zapadnih sila je bio, a i sada je, vojnički poraziti i poniziti Srbiju i Republiku Srpsku tako da više nikad ne bude bilo kakav faktor na Balkanu. Oni znaju da ne mogu potčiniti i napraviti poslušnike od srpskog naroda. A time bi sprečili širenje kancerogenog (po njima) uticaja Rusije na Balkanu. Ruska federacija jača nego ikad se vraća na Balkan oslanjajući se na Srbiju i Republiku Srpsku. Rusija je naš saveznik koji često štiti i druge suverene države koje NATO želi da uništi smenama aktuelnih režima, terorističkim aktivnostima i uticajem nevladinog sektora dovodeći na vlast poslušnike iz redova domicilnog naroda.

Značajna je i uloga Kine na Balkanu. Zemlja sa zvanično najjačom ekonomijom sveta je postavila Srbiju kao ključnu zemlju regiona i najvažnijeg kineskog južnoevropskog sveznika. Srpski narod nikada nije imao jače i iskrenije saveznike čiji se uticaj ispoljava kroz ekonomsku i političku sardnju na zdravim osnovama uz puno poštovanje međunarodnog prava. Srpski narod to mora iskoristiti u odbrani od pomanitalog neofašizma. Srbija i Republika Srpska se svakodnevno susreću sa ratnim pretnjama kriminalaca i zločinaca iz južne srpske pokrajine, odnosno "lidera" samoproglašene nepostojeće države i člana predsedništva BiH, Bakira Izetbegovića. Šiptari prete da će izbiti rat ako se proglasi ZSO, da će uzeti Preševo, Bujanovac i Medveđu i izbiti do Niša. Bakir nam preti, ako Republika Srpska raspiše referendum o nezavisnosti da onda mora doći do rata u državnoj zajednici, jer je njegov cilj sprovesti Babovu ideologiju "Islamska država BiH".

Oni ne prete što su jaki da mogu da nas pobede, već što to od njih traže njihovi nalogodavci i da na taj način reše Srpsko pitanje, našim nestankom.

Našim rukovodstvima u Srbiji i Republici Srpskoj u ovakvim okolnostima preostaje da prave kompromise, a da ne potpisuju ništa!

- Da se pripremaju za ratna događanja (vojska, policija, službe bezbednosti, privreda) koja su, nažalost, realnost.

- Obuka i naoružanje vojske mora biti intenzivno i u što skorijem vremenu.

- Moramo stvarati široki front novih saveznika čiji intresi se poklapaju sa našim nacionalnim ciljevima.

- Vojnička snaga našeg društva mora biti najveći faktor odvraćanja svakog potencijalnog neprijatelja. U dogledno vreme u Republici Srpskoj vratiti srpsku vojsku i vojni rok.

- Moramo nastaviti još jače na integracionim procesima u srpskom narodu i ne smemo svoj narod ostaviti na milost i nemilost neprijateljima, ma gde se nalazio.

Sve ostalo bi značilo da nismo dobro savladali lekciju iz istorije, a mi apostrofiramo kako mimo učenja istorija ima ulogu da nas opimnje. Zato verujemo u nacionalnu svest, odgovornost, mudrost, hrabrost i odlučnost našeg rukovodstva, da će zajedno sa našim saveznicima uspeti da se uspešno suprostave nadolazećim problemima. Da bi se to ostvarilo prvi zadatak je ozbiljan otklon od probosanske politike, koju provode pojedinici iz "Saveza za pobjedu" u Republici Srpskoj, za koju smatramo da je izdaja srpskih ineresa. Zato pobjeda političke opcije Republika Srpska iznad svega, uz liderstvo Milorada Dodika će stvoriti prvi uslov da svi Srbi žive u jednoj državi".

Za "Čast Otadžbine"

Odbor osnivača