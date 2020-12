Istočno Sarajevo: Odbornici SNSD-a napustili sjednicu zbog kršenja Poslovnika o radu

Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je danas Nacrt budžeta grada za narednu godinu u iznosu od 10.230.000 KM, a zasjedanje su napustili odbornici SNSD-a zbog, kako su naveli, kršenja Poslovnika o radu i dopune dnevnog reda tačkama o razrješenju načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi i imenovanju novih.

Na prijedlog gradonačelnika Nenada Vukovića u dnevni red uvrštene su tačke o razrješenju načelnika odjeljenja i imenovanje novih.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Damjan Škipina izjavio je novinarima da je postala praksa da se na Kolegijumu dogovori dnevni red sjednice sa određenim tačkama, a da se na samoj sjednici uvijek dodaje nešto o čemu bi trebalo da se zna na vrijeme.

"Za današnji scenario, odnosno imenovanje načelnika odjeljenja mi smo čuli iz različitih izvora još prije desetak dana. Kolegijum Skupštine grada smo imali prije sedam dana i oni su mogli bez problema da kažu šta ide na dnevni red sjednice. Tada ne bismo imali situaciju da se na ovakav način ubacuju tačke", rekao je Škipina.

On je pojasnio da Poslovnik o radu Skupštine grada predviđa da se na prvoj konstitutivnoj sjednici biraju načelnici odjeljenja.

"Oni su danas pod plaštom podnošenja nekih ostavki dosadašnjih načelnika odjeljenja provukli imenovanje s obzirom da imaju većinu. Klub odbornika SNSD-a neće da učestvuje na ovakav način u radu Skupštine grada i iz tog razloga smo napustili sjednicu. Imena nama ništa ne znače, nego je riječ o načinu na koji se krši Poslovnik i funkcioniše rad ovog tijela", rekao je Škipina.

Gradonačelnik Nenad Vuković tvrdi da je jutros "formalno-pravno dobio ostavke načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi Istočnog Sarajeva" i da je već šest mjeseci bilo nepopunjeno mjesto načelnika za opštu upravu.

"S obzirom da mandat ove skupštine koja je još u aktuelnom sazivu traje najmanje do marta, a možda i aprila, to je još četiri mjeseca koliko će ova administarcija da radi. Nova će se na posredan način tek tada birati, bilo je realno i logično da grad ne može da bude bez načelnika odjeljenja i bez izvrše vlasti do tada“, rekao je Vuković.

On je istakao da se većina predloženih imena za vršioce dužnosti načelnika odjeljenja u Gradskoj upravi vezuje za Demokratski narodni savez /DNS/.

"Nije nepoznato javnosti da je DNS promijenio stranu i da je javno dao podršku određenim kandidatima na području Sarajevsko-romanijske regije, što se na neki način i reflektuje na današnjoj sjednici", istakao je Vuković.

Vuković je dodao da predsjednici gradskih odbora SDS-a, PDP-a i DNS-a razgovaraju o budućem sazivu Skupštine grada Istočno Sarajevo i na neki način se već vrši "prebrojavanje odbornika" u skupštinama opština, jer se odatle delegiraju odbornici u Skupštinu grada.

Na sjednici na mjesto vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove umjesto Bojana Perišića imenovana Slađana Nešić, a za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti umjesto Nade Badnjar postavljen je Igor Đapić.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove imenovan je Zoran Lubura, a na mjesto načenika Odjeljenja za opštu upravu Dragan Škrba.