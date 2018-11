Ispunjeni svi ciljevi za očuvanje Srpske, moja politika se ne mijenja

Novoizabrani član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci da je ispunio sve ciljeve za očuvanje Srpske i da se njegova politika u narednom periodu neće mijenjati.

"Moja politika se ne mijenja, mijenja se samo radno mjesto. Broj osvojenih glasova me čini ponosnim, ali je to velika obaveza da radim predano za RS. To je opomena da nikad ne zaboravim ko me izabrao. Ako meni i vama naša zemlja Republika Srpska ne bude iznad svega, bićemo na krivom putu. Ono što nije interes Republike Srpske, neće biti ni interes BiH. Neću dopustiti da druga dva člana Predsjedništva BiH na bilo koji način zaustave Srpsku", rekao je Dodik.

On je naglasio da će insistirati da Dejtonski mirovni sporazum bude poštivan u punom kapacitetu.

Milorad Dodik je u obraćanju poslanicima i visokim zvanicama rekao da se nakon dva mandata predsjednika RS osjeća ponosno jer je ispunio sve ciljeve očuvanja Srpske.

Dodik je obećao da nijedna njegova odluka u Sarajevu neće biti moguća bez konsultacija sa institucijama Srpske.

"Srpska će biti centar mog djelovanja i u Predsjedništvu. Ono što nije interes RS ne može biti ni interes BiH. Ako budem preglasan, zatražiću vašu pomoć. Insistiraću da se Dejtonski sporazum primjenjuje u punom obliku. Potrebno je doći do političkog dogovora za vraćanje nadležnosti. Zalagaću se da izabrani predstavnici preuzmu svoju odgovornost. Kolonijalna vlast visokog predstavnika umrtvila je mogućnost dogovora u BiH. Zalagaću se za zatvaranje OHR", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će se zalagati da se i Republika Srpska i Federacija BiH /FBiH/ izbore za unutrašnji suverenitet, da izabrani političari preuzmu odgovornost za upravljanje zemljom i da diplomatski predstavnici rade samo svoj posao.

On je, u obraćanju na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, naglasio da je preduslov napretka poštivanje decentralizovane strukture BiH jer je ona garant funkcionalnosti vlasti u entitetima, čije institucije su jedini pravi servis građanima u BiH i nosioci ekonomskog razvoja, socijalnih i politika u oblasti obrazovanja, zdravstva, energije, saobraćaja i svih drugih sektora od značaja za život građana.

"Budući da su brojne institucije uspostavljene biće potrebno pažljivo razmotriti način njihovog daljeg funkcionisanja. Potrebno je doći do političkog dogovora o načinu vraćanja ustavnih nadležnosti u okvire institucionalnih struktura unutar entiteta, kao i zaustaviti bilo kakve dalje pokušaje derogiranja i preuzimanja entitetskih nadležnosti kroz čvrstu koordinaciju i saradnju institucija Republike Srpske i njenih predstavnika na zajedničkom nivou", smatra Dodik.

Dodik je naglasio da sa nove pozicije nije spreman da uspori, zaustavi ili ospori bilo koji razvojni projekat u FBiH, ali isto tako neće dopustiti da druga dva člana Predsjedništva ni u kom smislu zaustave Republiku Srpsku.

"Nisam spreman da prosperitet Republike Srpske i našeg naroda gradimo na štetu bilo kog drugog naroda ili Federacije BiH, i očekujem da se i druga dva člana Predsjedništva sa istim senzibilitetom odnose prema Srpskoj i srpskom narodu", poručio je Dodik.

On je naglasio da će se zalagati za što skorije zatvaranje kancelarije visokog predstavnika za BiH, koji je, između ostalog, flagrantno kršio međunarodno pravo i izlazio iz okvira nadležnosti koje su mu dodijeljene.

Dodik je naveo da je kolonijalna uprava, kako bi se najjednostavnije moglo opisati djelovanje visokog predstavnika u BiH od 1995. do danas, umrtvila sposobnost domaćih političkih elita da uopšte i razgovaraju, a Bošnjaci, naviknuti na naklonost stranog faktora, najčešće su odustajali od razgovora, računajući da će njihove političke ideje nametati stranci.

"Nažalost, mnogo puta u prošlosti je bilo upravo tako. Tako je ponašanje i visokih predstavnika, pojedinih ambasadora, i Bošnjaka , koji su se oslanjali radije na njih, nego na dogovor sa druga dva naroda, Srbe i Hrvate je doveo u poziciju da preispituju smisao ostanka u takvoj državnoj zajednici", podsjetio je Dodik.

On je podsjetio i da mu je na nedavno završenim opštim izborima u BiH oko 370.000 građana dalo povjerenje da u naredne četiri godine bude srpski član Predsjedništva.

"Broj osvojenih glasova me čini srećnim i ponosnim, ali tolika podrška u prvom redu obavezuje. Zato ću na tu podršku gledati, ne kao na nagradu, što u izvjesnom smislu u politici jeste. Gledaću je kao na svog ključnog saradnika na svim pitanjima koja se budu našla na dnevnom redu Predsjedništva. Tu podršku gledaću i kao opomenu da nikada ne zaboravim ko me je izabrao u Predsjedništvo, i gdje sam dobio glasove", poručio je Dodik.

On je dodao da je njegova i izborna baza izabranih poslanika Republika Srpska, i to i njemu kao novoizabranom članu Predsjedništva, i njima kao novoizabranim narodnim poslanicima mora biti svetinja.

"Ako i meni i vama ova zemlja, Republika Srpska, ne bude prije i iznad svega, bićemo na pogrešnom putu. A ja se nisam kandidovao da lutam. Kandidovao sam se da svoje znanje, iskustvo, energiju i patriotizam stvavim u funkciju jačanja Republike Srpske i našeg naroda", naveo je Dodik.

On je istakao svakog trenutka moraju imati na umu ko ih birao i gdje su izabrani.

"Po završetku naših mandata moraćemo pred lice tog istog naroda koji nas je birao. Zato i vi i ja već danas treba da razmislimo kako će izgledati naš posljednji radni dan na mjestima za koje smo dobili povjerenje. Ako taj dan zamislimo kao dan u kojem se nećemo stidjeti ni predaka ni potomaka, onda je jasno da je naš jedini put neprestana borba za interese i napredak naše Republike i našeg naroda", smatra Dodik.

On je rekao da ne ide na poziciju srpskog člana Predsjedništva koja je na bilo koji način nadređena Republici Srpskoj, što je definisano i Ustavom, kao i da ne misli da njegov rad u Sarajevu može biti lišen saradnje sa institucijama Republike Srpske, u prvom redu sa predsjednikom, Narodnom skupštinom i Vladom Srpske.

"Moj glas u Predsjedništvu biće jak koliko i vaš stav u Narodnoj skupštini Srpske bude jak. Jer i ja svoju snagu crpim iz snage Republike. Moji politički stavovi i konkretne aktivnosti u Predsjedništvu biće direktan plod konsultacija sa instutucijama Republike Srpske. Zato sam i smatrao da zakletvu o svojoj odgovornosti za rad u Predsjedništvu BiH treba da položim ovdje, pred izabranim predstavnicma naroda koji živi u Republici Srpskoj. Tamo gdje sam i sam izabran, od tog istog naroda", poručio je Dodik.