Ispovijest američkog pilota oborenog iznad Republike Srpske

Pilot američkog aviona "F-16" Skot Ogrejdi ispričao je do detalja kako je njegova letjelica oborena iznad Republike Srpske u junu 1995. godine, tokom napada NATO-a na srpske položaje, kada ga je srpska protivvazduhoplovna odbrana pogodila bez pomoći radara.

Ogrejdi i njegov kolega Bob Rajt krenuli su u napad na Srbe iz NATO baze u Avijanu u Italiji, i nisu očekivali tako žestok otpor, prenosi časopis "Nešenal interest".

Oni su, kako je naveo, znali položaje protivvazduhoplovne odbrane Vojske Republike Srpske, ali su tokom leta ipak upali u žestoku vatru kojom su ih Srbi zasuli.

"Znali smo kako da se klonimo srpskih raketa zemlja-vazduh na sjeveru i istoku. Te rakete su definitivno bile prijetnja za `F-16`, čak i sa našim naprednim sistemima odbrane", rekao je Ogrejdi.

U šumi ih je čekala skrivena pokretna raketna jedinica srpske vojske, koju nije uočio napredni sistem NATO-a za rano upozoravanje pilota "medžik", koji je informacije dobijao od špijunskih satelita i aviona U-2, prrnosi "Sputnjik".

"Tačno u 15.03 moj sistem za upozoravanje je pokazao crvenu tačkicu. Gledao sam u svoju konzolu u nevjerici. Istovremeno, oglasio se i alarm u mojoj kacigi. Uhvatio me je neprijateljski radar! Zaboravi na prijetnju sa sjevera. Ovo je dolazilo s istoka", rekao je Ogrejdi.

On je naveo da su srpske snage ispalile dvije rakete, i to bez pomoći radara.

Naime, srpske trupe nisu ih uključile odmah, kako ne bi bile otkrivene, radare su uključile tek kada su rakete bile na nekoliko sekundi od aviona Ogrejdija i Rajta.

Ogrejdi objašnjava da nije odmah vidio bijeli dim koji ispaljena raketa ostavlja za sobom, što je jedini način da pilot dobije vizuelnu identifikaciju prijetnje.

Kada se raketa isključi, onda nestaje i dim, a kako je naveo, projektil nastavlja put ka meti, nečujan i brzinom dva puta većom od brzine "F-16".

"Pogled mi se vratio na ekran. Tamo je bilo novo upozorenje, jače od prethodnog. To se sve dešavalo u nekoliko sekundi ili dijelova sekundi, ali dovoljno da shvatim da me je uhvatio radar. To još nisam znao, ali `Medžik` je dobio informaciju sa špijunskog satelita da se tačno ispod Vilbura i mene nalaze rakete, ali zbog ometane radio-veze mi nikad nismo dobili tu poruku", priča Ogrejdi.

On je naveo da je prva raketa proletjela između njega i njegovog kolege Vilbura, a da ga je pogodila druga, koja je prepolovila avion, odnosno fizički razdvojila nos od kokpita aviona.

"Onda je stigao udar kakav nikad nisam osetio. To je kao da te otpozadi udari kamion sa 18 točkova za čiju masku je prikačena raketa. Raketa je našla svoju metu. Plamen i vrelina razlili su se mojim kokpitom. Počeo sam divlje da se otimam. Kao da me je džinovska ruka zgrabila i počela da me drma. Od mog aviona je ostala slamčica u vetru, bio je potpuno van kontrole. Uprkos svemirskoj elektronici, supersoničnoj brzini i borbenoj moći, `F-16` nije bio savršen. Dok trepneš, on može da se pretvori iz nebeskog princa u plamteću hrpu žica i iskrivljenog metala", ispričao je Ogrejdi.

Američki pilot se katapultirao i padobranom spustio na srpsku teritoriju, nakon čega je, navodi se u tekstu, počela grozničava potraga za njim.

Ogrejdi se skrivao nedjelju dana, a u jednom trenutku, kaže, srpski helikopter koji ga je lovio bio je tako blizu da je mogao da vidi lica vojnika u njemu.

Na kraju je uspio da pošalje signal sa svojom lokacijom, pa su uskoro po njega poslata četiri helikoptera oko 100 kilometara duboko u srpskoj teritoriji. Poslato je još 40 letjelica kao dodatna podrška.

Marinci su ga pronašli 8. juna 1995. godine.