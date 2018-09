Isplata novčane pomoći penzionerima u ponedjeljak

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da u ponedjeljak, 24. septembra, počinje isplata jednokratne pomoći za 259.579 penzionera, za šta je iz budžeta izdvojeno više od 17,7 miliona maraka.

Tegeltija je rekao da bi Vlada do kraja godine trebalo da ostvari prihode na planiranom nivou.

"Bez obzira na to što se iz budžeta odrekla 80 miliona maraka za pomoć privredi i povećanje plata svim radnicima, to se neće negativno odraziti na prihodovnu stranu. Ostvarenje budžeta za osam mjeseci je na zadovoljavajućem nivou", rekao je Tegeltija za Radio Republike Srpske.

On je potvrdio da je do sada prikupljeno više od 1,8 milijardi maraka prihoda, što je za oko jedan odsto manje od planiranog, a do kraja godine očekuju se bolji rezultati na prihodovnoj strani.

U Vladi su najviše zadovoljni prihodima od poreza na dobit, a nezadovoljni sa uplatom dividende.

Kada se podvuče crta, kaže Tegeltija, može se zaključiti da finansije Republike Srpske Vlada ostavlja stabilnim, bez kašnjenja isplata budžetskim korisnicima.