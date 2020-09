Isplata boračkog dodatka za nezaposlene borce moguća već ovog mjeseca

Isplata boračkog dodatka, subvencije u poljoprivredi, stanovi za mlade bračne parove - sve su to bile teme o kojima se govorilo na aktuelnom času Narodne skupštine Republike Srpske.



Opoziciju je zanimalo kada će početi isplata boračkog dodatka. Predsjednik Vlade Republike Srpske je odgovorio - čim BORS dostavi kompletan spisak nezaposlenih demobilisanih boraca, računajući i one koji nisu prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje.

"Da li će borci do nove godine već početi da primaju mjesečni dodatak, ili će poslije nove godine primati? I da li ćete predložiti izmjenu zakona o pravima boraca, s obzirom da je ovo zakonska kategorija", pitao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Vlada će na osnovu svoje odluke krenuti sa isplatom čim dobijemo te spiskove. I mi računamo da možemo od septembra krenuti sa tim isplatama ukoliko dobijemo spiskove od Boračke organizacije. I u narednom periodu ići ćemo, tačno, sa izmjenom zakona, jer to je pitanje koje mora biti riješeno kroz zakon", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Poljoprivrednici su nas poslušali kada smo od njih tražili da zasiju što više kultura, i ova godina je bila jedna od najboljih za poljoprivredu u protekloj deceniji - poručio je Radovan Višković. Pobrojao je sredstva koja je Vlada izdvojila za poljoprivredu.

"Možete li nam nešto više reći o dodatnim izdvajanjima za agrarni sektor", pitao je Obren Marković, poslanik SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Od planiranih osam miliona mi smo to proširili još za pet miliona, tako da svi oni koji su se obratili za subvenciju i dobili tu subvenciju, isto tako odobrili smo dodatnih pet miliona za otkup povrća, junadi i svinja, i u ovom momentu naš agrarni budžet nije više 75 miliona, nego 85 miliona", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Premijer Srpske je najavio i novi program stambenog zbrinjavanja mladih parova. Poručio je - učinićemo sve da mladi ljudi i dalje vide svoju perspektivu na ovim prostorima. Novi program će ići preko Ministarstva porodice, omladine i sporta.

"To je gradnja stambenih objekata za mlade bračne parove koji žive u ruralnom području, u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama. Sve su to napori Vlade da ovo pitanje rješavamo, da li je to dovoljno ili ne - mi to radimo u skladu sa našim mogućnostima", nagalsio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Poslanike su zanimale, između ostalog, pripreme za izgradnju autoputa Banja Luka - Prijedor - Novi Grad, ali i mjere pomoći privredi zbog virusa korona i saradnja sa određenim lokalnim zajednicama. Što se deficita u budžetu tiče, premijer je pojasnio da je to zato što su manji prihodi planirani zbog korona virusa.